Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 26 августа.

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Курс валют на 26 августа / Коллаж: Главред, фото: ru.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 26 августа

Насколько подешевел евро

Какой курс злотого установлен на 26 августа

В среду, 26 августа, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро ослабили свои позиции по отношению к гривне. Курс злотого почти не изменился по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 26 августа

На среду официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,67 гривны за доллар. Таким образом, доллар ослабил свои позиции на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем.

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Курс евро на 26 августа

Курс евро также упал. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 52,08 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 7 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 26 августа

НБУ ослабил курс польского злотого к гривне на 26 августа по сравнению с 25 августа на 1 копейку - до 12,09 гривны.

Каким будет курс валют до конца августа

До конца августа резких изменений на валютном рынке не прогнозируется. По базовому сценарию, гривна будет оставаться относительно стабильной, а колебания курса будут умеренными и сдерживаться валютными интервенциями.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что в период 24–30 августа доллар будет стоить около 44,6–45,2 грн, тогда как евро - 51–52,5 грн. На курс будут влиять ситуация на фронте, состояние инфраструктуры, спрос на валюту и экономические риски.

В то же время эксперт предупреждает о риске ускорения инфляции из-за повреждений логистических, энергетических и производственных объектов. Дополнительное давление могут создать проблемы с топливом, ведь рост затрат на его поставку может отразиться на ценах товаров и усилить спрос на иностранную валюту.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявлял, что отметка 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

Как сообщал Главред, в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Кроме того, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что повышенные ставки по гривневым депозитам могут сдерживать спрос населения на валюту. По его расчетам, вклад на шесть месяцев под 17,5% годовых приносит около 6,74% чистой прибыли после уплаты налогов

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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