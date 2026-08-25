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Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента - что известно

Юрий Берендий
25 августа 2026, 10:46
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Ирина Мудрая останется под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 20 млн грн.
Суд вынес решение по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента — что известно
Ирина Мудрая под стражей: ВАКС установил залог в размере 20 млн грн / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • ВАКС поместил Ирину Мудрую под стражу с залогом в 20 млн грн
  • Суд установил ряд ограничений в случае внесения залога

Высший антикоррупционный суд поместил бывшего заместителя главы Офиса президента Ирину Мудрую под стражу на 60 дней с альтернативой залога в размере 20 млн грн. Прокурор САП просил значительно большую сумму - 150 млн грн. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд во время трансляции заседания, которую вело Суспільне.

видео дня

В случае внесения залога суд обязал Мудрую прибывать по первому требованию детектива, прокурора или суда. Также ей запретят без разрешения покидать Киев и Киевскую область и общаться со свидетелями, подозреваемыми и потерпевшими по делу.

Кроме того, суд запретил ей посещать помещения ООО "Будмонтажсервис-1", ООО "Философия девелопмента" и ООО "Региональные ресурсы". Бывшая чиновница также должна сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

На вопрос о возможности уплатить 20 млн грн Мудрая ответила, что часть суммы у нее есть, а остальную часть она рассчитывает привлечь с помощью знакомых и друзей.

"У меня много друзей и много контактов. Напомню, сколько мне лет. За это время у меня накопилось достаточно контактов", - сказала Мудрая.

До вынесения решения суда бывшая чиновница просила не применять к ней меру пресечения в виде содержания под стражей. Она подчеркивала готовность выполнять все процессуальные требования и настаивала, что риски, на которые ссылалась сторона обвинения, не имеют достаточных оснований.

"Прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку считаю, что как для подозрения, так и для заявленных рисков отсутствуют основания, а следовательно, и для применения ко мне какой-либо меры пресечения. Если суд придет к иному заключению, я прошу избрать такую меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей", - сказала Мудрая.

Она также обратила внимание суда на то, что во время обыска не оказывала сопротивления, не скрывалась и не пыталась уничтожить или скрыть имущество или документы. Мудрая сообщила, что не имеет судимостей и воспитывает малолетнего ребенка 2018 года рождения.

Отдельным вопросом стало заявление прокурора САП Виталия Гречишкина о якобы передаче Мудрой почти 4 млн долларов. Бывшая чиновница опровергла получение этих средств в любой форме.

"И я никогда не получала от Микитася 4 миллиона долларов. Ни наличными, ни на банковский счет, ни в какой-либо другой форме. В материалах дела нет изъятых наличных, нет банковского перевода на мой счет, нет расписки. Нет ни одного свидетельства о самом факте передачи мне этих средств", - заявила Мудрая.

Мудрую подозревают в рамках операции "Форест Гамп". По версии следствия, речь идет о рейдерском захвате компаний с использованием взломов государственных реестров, а также о попытках заставить руководство Минюста совершить определенные действия вопреки судебным запретам.

Разоблачение коррупции в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о спецоперации, в рамках которой была разоблачена преступная организация с участием чиновников и депутатов. Следователи обнародовали материалы спецоперации под названием "Форест Гамп" и описали схему рейдерства и легализации средств. Согласно сообщению, осенью 2025 года участники захватили активы стоимостью 248 млн грн.

До этого Центр противодействия коррупции сообщал о рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной. По информации источников, ей вручили новое подозрение от НАБУ.

НАБУ и САП сообщили о подозрении Герману Галущенко и расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". Детективы раскрыли схему легализации средств в рамках дела "Мидас" и установили механизмы перевода средств через фонды. По данным следствия, на счета фонда было перечислено более $7,4 млн.

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Об источнике: Высший антикоррупционный суд (ВАКС)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - высший специализированный суд в Украине, созданный в соответствии с судебной реформой 2016 года.

Работа вновь созданного суда началась 5 сентября 2019 года.

Высший антикоррупционный суд является судом с всеукраинской юрисдикцией, созданным с целью рассмотрения отдельных категорий дел. Помимо отправления правосудия, ВАКС анализирует судебную статистику, изучает и обобщает её, а также осуществляет другие полномочия в соответствии с законом.

Судьи этого суда назначаются исключительно на основании результатов открытого конкурса, сообщает Википедия.

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