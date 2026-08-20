Спецоперация 'Форест Гамп': НАБУ раскрыло схему рейдерства и отмывания средств

Участники преступной организации подделывали судебные решения и готовили похищение человека с целью установления контроля над бизнесом.

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Раскрыта преступная организация с участием высокопоставленных чиновников / коллаж: Главред, фото: НАБУ

Кратко:

НАБУ и САП раскрыли масштабную схему рейдерского захвата

Злоумышленники пытались завладеть активами на сотни млн грн

Схема также предусматривала легализацию 150 млн грн

НАБУ и САП обнародовали новые материалы спецоперации "Форест Гамп" под названием "Фемида", которые разоблачают масштабную рейдерскую схему. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Отмечается, что преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других лиц.

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Ее деятельность была направлена на завладение дорогостоящими объектами недвижимости, а также другими активами юридических лиц путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Министерства юстиции Украины, подделки судебных решений и документов о праве собственности.

"Осенью 2025 года участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составляла 248 млн грн. При этом целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавляют, что в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн, но в силу обстоятельств, не зависящих от их воли, не смогли довести указанное преступление до конца.

Кроме того, отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем.

Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

"Кроме того, организованная группа из числа участников преступной организации готовила незаконное лишение свободы и похищение человека с целью получения контроля над субъектом хозяйственной деятельности. Преступление было своевременно предотвращено", - подчеркнули в НАБУ.

Участникам преступной организации и привлеченным ими лицам сообщено о подозрении по статьям 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 УК Украины. Расследование продолжается.

В НАБУ обнародовали перехваченные разговоры участников схемы

19 августа в НАБУ обнародовали видео с фрагментами разговоров фигурантов расследования.

В частности, на одной из записей мужчина говорит: "У нас „Спасение рядового Райана". Вот только недоумка может записать на своих детей кражу денег и еще и оплату их обучения. Поэтому „Форрест Гамп"".

Также НАБУ обнародовало фрагмент другого разговора, где собеседники упоминают "четыре мешка" и Офис президента.

НАБУ и САП - последние новости

Как сообщал Главред, бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП. Ее обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при ремонте дорог в Полтавской области. Должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с депутатом наладили систематическое получение неправомерной выгоды от подрядчиков.

В мае экс-глава Офиса президента Украины получил подозрение от НАБУ и САП. Его подозревают в причастности к легализации 460 млн гривен в ходе реализации элитного строительного проекта вблизи Киева.

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Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возложена задача по предупреждению, выявлению, пресечению, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

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