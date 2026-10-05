Сенсационное открытие ученых: объект в обитаемой зоне самой горячей звезды

Предполагается, что HD 156295 b примерно в девять раз тяжелее Юпитера.

https://glavred.info/nauka/sensacionnoe-otkrytie-uchenyh-obekt-v-obitaemoy-zone-samoy-goryachey-zvezdy-10801496.html Ссылка скопирована

Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Открыта экзопланета, расположенная в обитаемой зоне

Речь идет о газовом гиганте HD 156295 b

Астрономы сообщили о возможном открытии экзопланеты, расположенной в обитаемой зоне одной из самых горячих звезд, рядом с которыми когда-либо находили подобные объекты.

Речь идет о газовом гиганте HD 156295 b. Объект удалось обнаружить с помощью метода анализа пульсаций звезды, пишет Science Alert.

видео дня

Он позволяет фиксировать едва заметные изменения в движении светила по характеру поступающего от него света.

Сама звезда достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть без телескопа. Она примерно в девять раз светимостью превосходит Солнце, имеет температуру около 7500 °C и находится примерно в 140 световых годах от Земли.

Предполагается, что HD 156295 b примерно в девять раз тяжелее Юпитера. Планета обращается вокруг своей звезды на расстоянии около четырех астрономических единиц, а полный оборот занимает примерно 2200 дней.

Несмотря на большую удаленность от светила, планета получает около 60% того количества излучения, которое Земля получает от Солнца.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят существование объекта и его параметры, HD 156295 b может стать первым известным газовым гигантом в обитаемой зоне звезды спектрального класса A.

Похожая на Землю планета оказалась раскаленным газовым гигантом

На первый взгляд экзопланета HD 189733b может напомнить Землю благодаря яркому голубому цвету. Но это сходство обманчиво: за привлекательным оттенком скрывается крайне суровый мир.

Синий цвет планеты никак не связан с океанами. Его создает плотная атмосфера с частицами, которые активно рассеивают свет. Температура же на поверхности настолько высока, что ни о каких пригодных для жизни условиях речи не идет.

HD 189733b расположена примерно в 63 световых годах от Земли и относится к категории горячих юпитеров. Это газовые гиганты, находящиеся очень близко к своим звездам и поэтому совершающие полный оборот за считанные дни.

Таким образом, внешнее сходство HD 189733b с нашей планетой ограничивается лишь цветом. На самом деле это раскаленный газовый мир с экстремальными условиями, совершенно не похожий на Землю.

Читайте также:

Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред