Пресняков изменил жене прямо во время концерта: она отреагировала

Кратко:
- Что сделал Пресняков
- Почему извинялась его жена
Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, целовался в губы со своей поклонницей прямо во время концерта.
Многие поклонники пары посчитали его поведение изменой и долго обсуждали эту ситуацию в социальных сетях. "Подольская, если для тебя это ерунда, потом не ной на всю страну, когда все публично узнают о его изменах. Ты видишь все - и закрываешь глаза", - писали комментаторы под виде.
Когда российские пропагандисты смогли дозвониться до жены Преснякова - Натальи Подольской, то певица отказалась комментировать скандальную историю. Однако шумиха продолжала набирать обороты, что в итоге вынудило Наталью не только объясниться с людьми, но и принести извинения той самой "зацелованной" поклоннице.
"Конечно, был разговор в нашей семье, что так делать нехорошо, это некрасиво. Володя очень сильно переживал. Он вошел в образ… Просим прощения у этой девушки за то, что она попала в такую ситуацию", - прокомментировала скандал певица.
Пресняков целовался на концерте:
@trend_news40
Владимир Пресняков поцеловал в губы незнакомую девушку на концерте♬ оригинальный звук - Trend News
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О персоне: Владимир Пресняков
Владимир Пресняков - советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
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