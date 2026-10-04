Пресняков изменил жене прямо во время концерта: она отреагировала

Владимир Пресняков странно повел себя во время концерта: его жене пришлось извиняться.

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков имеют 2 детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Подольская

Кратко:

Что сделал Пресняков

Почему извинялась его жена

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, целовался в губы со своей поклонницей прямо во время концерта.

Многие поклонники пары посчитали его поведение изменой и долго обсуждали эту ситуацию в социальных сетях. "Подольская, если для тебя это ерунда, потом не ной на всю страну, когда все публично узнают о его изменах. Ты видишь все - и закрываешь глаза", - писали комментаторы под виде.

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Пресняков и Подольская вместе много лет/ Instagram/nataliapodolskaya

Когда российские пропагандисты смогли дозвониться до жены Преснякова - Натальи Подольской, то певица отказалась комментировать скандальную историю. Однако шумиха продолжала набирать обороты, что в итоге вынудило Наталью не только объясниться с людьми, но и принести извинения той самой "зацелованной" поклоннице.

"Конечно, был разговор в нашей семье, что так делать нехорошо, это некрасиво. Володя очень сильно переживал. Он вошел в образ… Просим прощения у этой девушки за то, что она попала в такую ситуацию", - прокомментировала скандал певица.

Пресняков целовался на концерте:

Пресняков на концерте / Скриншот

@trend_news40 Владимир Пресняков поцеловал в губы незнакомую девушку на концерте ♬ оригинальный звук - Trend News

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О персоне: Владимир Пресняков Владимир Пресняков - советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр. В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

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