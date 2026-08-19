НАБУ и САП разоблачают преступную организацию: фигурируют нардепы и чиновники ОП

Кратко:
- НАБУ и САП начали специальную операцию по разоблачению преступной организации
- Возглавляли ее действующий и бывший народные депутаты Украины
- К ее деятельности также могут быть причастны высокопоставленные должностные лица ОП и другие лица
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную спецоперацию по разоблачению преступной организации.
По данным ведомств, к её деятельности могут быть причастны действующий и бывший народные депутаты Украины, а также высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица.
"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц. Подробности - позже
Подробности ожидаются позже.
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, в настоящее время проводятся обыски у заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.
В то же время журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что, по данным источников издания, НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении народного депутата Вадима Столара.
По информации источников РБК-Украина, кроме Мудрой и Столара, в деле фигурирует бывший народный депутат Максим Микитась.
Борьба с коррупцией в Украине - новости по теме
Главред ранее писал, что бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП.
Напомним, НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему при ремонте дорог в Полтавской области. Должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с депутатом наладили систематическое получение неправомерной выгоды от подрядчиков.
Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли одну из крупнейших схем злоупотреблений в сфере "зеленого" тарифа за последние годы.
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Об источнике: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.
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