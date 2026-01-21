Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

Дарья Пшеничник
21 января 2026, 14:26
110
В деле девять подозреваемых.
НАБУ SAP
НАБУ раскрыло масштабное хищение средств по "зеленому" тарифу / Коллаж: Главред, фото: НАБУ/Telegram

Основные факты:

  • НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств "зеленого" тарифа
  • Предприятия декларировали фиктивную генерацию и получили 141 млн грн
  • В деле девять подозреваемых, среди них бывшие высокопоставленные чиновники

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли одну из крупнейших схем злоупотреблений в сфере "зеленого" тарифа за последние годы. Следователи установили, что ряд энергогенерирующих компаний, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области, продолжали получать государственные выплаты, хотя фактическое производство электроэнергии было полностью остановлено.

По данным НАБУ, в деле фигурируют девять человек, среди которых — бывший высокопоставленный чиновник Офиса Президента, экс-член наблюдательного совета "Нафтогаза", его брат-бизнесмен, доверенные лица и руководители подконтрольных предприятий

видео дня

Следствие установило, что в 2019–2020 годах подозреваемые взяли под контроль несколько компаний, которые построили солнечные электростанции в Васильевском районе Запорожской области. Мощность объектов достигала около 60 МВт, а заключенные договоры с ГП "Гарантированный покупатель" обеспечивали стабильные выплаты по "зеленому" тарифу.

После оккупации региона станции потеряли связь с украинской энергосистемой, были повреждены, а персонал был эвакуирован. Несмотря на это, предприятия продолжали подавать отчеты о якобы произведенной электроэнергии и получали миллионные выплаты. По данным следствия, компании декларировали вымышленные объемы генерации даже в периоды полного обесточивания, а полученные средства выводили через связанные структуры.

Предварительные убытки государства оцениваются в 141,3 млн гривен. Действия подозреваемых квалифицированы по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Взяточничество в Раде - новости по теме

Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 января, Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения для народного депутата Юлии Тимошенко. Глава фракции "Батькивщина" заявила, что разговора, который опубликовали НАБУ и САП, никогда не было. Она пообещала предоставить соответствующие доказательства.

Как писал Главред, 27 декабря 2025 года НАБУ сообщило о совместной операции с прокурорами САП. Известно, что следственные действия провели в рамках операции под прикрытием.

По информации НАБУ, участники группы систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде Украины.

29 декабря стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении сразу пяти действующим нардепам, которых считают участниками организованной преступной группы в Верховной Раде.

Отмечается, что эти нардепы "поощряли" своих коллег голосовать так, как им нужно, дополнительными выплатами.

Также стоит узнать:

Об источнике: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющими угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

нардеп зеленый тариф НАБУ САП Офис президента деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:26Украина
Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:35Синоптик
Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Последние новости

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

Реклама
13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:30

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:27

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

13:23

"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:35

"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

12:29

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

12:28

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:18

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

11:47

Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - деталиФото

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

Реклама
11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

10:57

Гороскоп на завтра 22 января: Ракам - недоразумения, Львам - прибыль

10:55

Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

10:39

"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

10:28

"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

10:27

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

10:16

"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины КарольВидео

10:12

Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

У Путина паранойя после операции "Паутина"мнение

08:06

Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушенийФото

07:56

Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

07:05

Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФВидео

06:10

Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоровмнение

05:50

"Забыл привезти волосы": принц Гарри показал свою облысевшую макушкуВидео

Реклама
05:24

Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

04:51

Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника

04:41

Тайна Чернигова: почему название города до сих пор не могут окончательно объяснить

03:39

Чем растопить лёд во дворе: эффективные и безопасные методы

03:12

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

02:44

Огромный сапфир удивил рекордным весом: цена может взлететь до $400 млн

02:06

План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

00:55

Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

20 января, вторник
23:28

Герань "спит" и не цветет: простой домашний "энергетик" пробудит растениеВидео

23:16

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять