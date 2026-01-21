Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

В деле девять подозреваемых.

НАБУ раскрыло масштабное хищение средств по "зеленому" тарифу / Коллаж: Главред, фото: НАБУ/Telegram

Основные факты:

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств "зеленого" тарифа

Предприятия декларировали фиктивную генерацию и получили 141 млн грн

В деле девять подозреваемых, среди них бывшие высокопоставленные чиновники

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли одну из крупнейших схем злоупотреблений в сфере "зеленого" тарифа за последние годы. Следователи установили, что ряд энергогенерирующих компаний, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области, продолжали получать государственные выплаты, хотя фактическое производство электроэнергии было полностью остановлено.

По данным НАБУ, в деле фигурируют девять человек, среди которых — бывший высокопоставленный чиновник Офиса Президента, экс-член наблюдательного совета "Нафтогаза", его брат-бизнесмен, доверенные лица и руководители подконтрольных предприятий

Следствие установило, что в 2019–2020 годах подозреваемые взяли под контроль несколько компаний, которые построили солнечные электростанции в Васильевском районе Запорожской области. Мощность объектов достигала около 60 МВт, а заключенные договоры с ГП "Гарантированный покупатель" обеспечивали стабильные выплаты по "зеленому" тарифу.

После оккупации региона станции потеряли связь с украинской энергосистемой, были повреждены, а персонал был эвакуирован. Несмотря на это, предприятия продолжали подавать отчеты о якобы произведенной электроэнергии и получали миллионные выплаты. По данным следствия, компании декларировали вымышленные объемы генерации даже в периоды полного обесточивания, а полученные средства выводили через связанные структуры.

Предварительные убытки государства оцениваются в 141,3 млн гривен. Действия подозреваемых квалифицированы по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

