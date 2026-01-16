'Я никогда таких слов не говорила': суд избирает меру пресечения Тимошенко

Перед началом заседания Тимошенко заявила, что считает дело против нее "абсолютно политическим" и "абсурдным".

Тимошенко выбирают меру пресечения в ВАКС - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Тимошенко начали выбирать меру пресечения

Она заявила, что пленки НАБУ фальсифицированы

В пятницу, 16 января, Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения для народного депутата Юлии Тимошенко. Глава фракции "Батькивщина" заявила, что разговора, который опубликовали НАБУ и САП, никогда не было. Она пообещала предоставить соответствующие доказательства. Об этом сообщает портал Новини.LIVE из зала суда.

Тимошенко добавила, что ожидает "справедливого суда" и назвала дело "абсурдом", отвергнув все обвинения.

"Во-первых, я хочу четко сказать, что я никогда таких слов не говорила, и сегодня дам доказательства в суде, что эта аудиодорожка — она абсолютно сфальсифицирована", — сказала политик, которую цитируют журналисты NV.

Журналисты также спросили у нее, кто, по ее мнению, подставил ее, Тимошенко не ответила на вопрос.

Впоследствии суд объявил технический перерыв, пока защита Тимошенко знакомится с делом.

Сама же подозреваемая назвала дело "политическим заказом и пиар-акцией", а валюту, найденную в ее офисе — собственными сбережениями.

Смотрите видео, в котором Тимошенко сказала, что обнародованного НАБУ и САП разговора "никогда не было":

Дело Тимошенко - что известно

Напомним, 13 января в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины "на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, которые не возглавляет это лицо, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов". Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Как писал Главред, Юлия Тимошенко подтвердила, что в партийном офисе "Батькивщины" ночью завершились следственные действия. При этом она подчеркнула, что не признает выдвинутых обвинений и считает их безосновательными.

Впоследствии Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушки. По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами, обсуждая системную неправомерную выгоду в обмен на лояльное поведение во время голосования.

О персоне: Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, народный депутат Украины. Дважды премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

