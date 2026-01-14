Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины", но отвергла все обвинения

Юлия Тимошенко рассказала о следственных действиях в офисе партии.

https://glavred.info/politics/timoshenko-podtverdila-obyski-v-ofise-batkivshchiny-no-otvergla-vse-obvineniya-10732115.html Ссылка скопирована

Юлия Тимошенко обвинила силовиков в ночном "штурме" партийного офиса / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko, t.me/nab_ukraine

Вы узнаете:

Что произошло в офисе "Батькивщины"

Как Юлия Тимошенко оценивает ситуацию

Юлия Тимошенко подтвердила, что в партийном офисе "Батькивщины" ночью завершились следственные действия.

видео дня

По ее словам, в офисе работали более 30 вооруженных лиц, которые якобы не предъявили никаких процессуальных документов. Тимошенко утверждает, что сотрудники офиса находились в здании в течение всей ночи.

"Только в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь. "Неотложные следственные действия" не имеют никакого отношения к праву и закону. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда…Сейчас не было и этого", - написала Тимошенко в Facebook.

Она заявила, что во время следственных действий у нее изъяли рабочие телефоны, парламентские документы и личные средства, задекларированные в официальной декларации.

Политик подчеркнула, что не признает выдвинутых обвинений и считает их безосновательными.

"Не нашли ничего, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, 13 января в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины "на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов". Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Официально имя руководителя фракции не раскрывалось, однако в сети начали сообщать, что речь о Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко / Инфографика: Главред

Взяточничество в Раде

Как писал Главред, 27 декабря НАБУ сообщило о совместной операции с прокурорами САП. Известно, что следственные действия провели в рамках операции под прикрытием.

"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

По информации НАБУ, участники группы систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде Украины.

29 декабря стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении сразу пяти действующим нардепам, которых считают участниками организованной преступной группы в Верховной Раде.

Отмечается, что эти нардепы "поощряли" своих коллег голосовать так, как им нужно, дополнительными выплатами.

"Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов", - говорится в сообщении НАБУ.

Другие новости:

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред