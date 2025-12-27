Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

Главное:
- НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу
- Следственные действия проводились в рамках операции под прикрытием
- Участники группы систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде
НАБУ и САП провели операцию под прикрытием, в ходе которой детективы разоблачили организованную преступную группу. В ее состав входили действующие нардепы. Об этом сообщили в НАБУ.
Так, в субботу, 27 декабря, НАБУ сообщило о совместной операции с прокурорами САП. Известно, что следственные действия провели в рамках операции под прикрытием.
"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.
По информации НАБУ, участники группы систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде Украины.
Имена фигурантов и суммы пока не разглашаются. Следователи обещают обнародовать все детали.
Позже в НАБУ написали, что сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление сотрудникам НАБУ при проведении следственных действий в комитетах Верховной Рады Украины.
Отмечается, что доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве.
"Препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона", - подчеркнули в бюро.
Как сообщал Главред, 5 декабря НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Тогда парламентарий от депутатской группы "За будущее" Анна Скороход сообщила, что в ее доме проводятся следственные действия.
Также, ранее, НАБУ и САП сообщили о подозрениях фигурантам скандального коррупционного дела в энергетике. Среди них и руководитель преступной организации. В преступную организацию входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен и другие лица.
Об источнике: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.
