Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

Коротко:
- НАБУ разоблачило преступную группу
- Вероятно, ее возглавляет народный депутат Украины
- Нардеп Анна Скороход сказала, что в ее доме проводятся следственные действия
НАБУ и САП совместно разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционного бюро 5 декабря.
"НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.видео дня
Правоохранители обещают предоставить все детали по делу позже.
Впоследствии парламентарий от депутатской группы "За будущее" Анна Скороход в Facebook сообщила, что сейчас в ее доме проводятся следственные действия.
"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", - заявила она.
НАБУ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Следственные действия были санкционированы и осуществлялись в рамках расследования.
Как известно, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". Организация получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Сейчас НАБУ пытается вернуть беглого бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации коррупционной схемы.
Читайте также:
- Распространял фейки о ВСУ: задержан настоятель Святогорской лавры
- Перевозил "шахед" на крыше авто: полиция задержала киевлянина
- Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителя
Об источнике: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред