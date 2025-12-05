Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Разоблачение преступной группы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

НАБУ разоблачило преступную группу

Вероятно, ее возглавляет народный депутат Украины

Нардеп Анна Скороход сказала, что в ее доме проводятся следственные действия

НАБУ и САП совместно разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционного бюро 5 декабря.

"НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении. видео дня

Правоохранители обещают предоставить все детали по делу позже.

Впоследствии парламентарий от депутатской группы "За будущее" Анна Скороход в Facebook сообщила, что сейчас в ее доме проводятся следственные действия.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", - заявила она.

Как сообщал Главред, 28 ноября НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Следственные действия были санкционированы и осуществлялись в рамках расследования.

Как известно, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". Организация получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Сейчас НАБУ пытается вернуть беглого бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации коррупционной схемы.

Об источнике: НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых.Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

