Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителя

Что известно:
- Киевский правоохранитель внезапно не вышел на работу и пропал
- В полиции открыли уголовное дело
- Полицейского подозревают в воровстве арестованных денег
В Киеве правоохранитель исчез с рабочего места вместе с большим количеством денег. Об этом сообщает полиция Киева.
Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходил на связь. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший" и немедленно начали поиски полицейского.
"Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств. Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.
Впоследствии в полиции уточнили, что они нашли Рыбянского и уже задержали его.
Советник коммуникации ГБР Татьяна Сапьян отметила, что задержанный мог присвоить более 16 миллионов гривен.
"Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. Ориентировочно речь идет о более 16 миллионов гривен и преимущественно эта сумма была в долларах", - отметила она эфире телемарафона.
