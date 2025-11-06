Забрал более 16 миллионов и сбежал: полиция задержала подозреваемого правоохранителя

Юрия Рыбянского подозревают в похищении арестованных средств.

Полиция задержала Юрия Рыбянского, который похитил деньги / Коллаж: Главред, фото: полиция Киева, pixabay

Что известно:

Киевский правоохранитель внезапно не вышел на работу и пропал

В полиции открыли уголовное дело

Полицейского подозревают в воровстве арестованных денег

В Киеве правоохранитель исчез с рабочего места вместе с большим количеством денег. Об этом сообщает полиция Киева.

Начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве Юрий Рыбянский не вышел на службу и не выходил на связь. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший" и немедленно начали поиски полицейского.

"Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств. Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Впоследствии в полиции уточнили, что они нашли Рыбянского и уже задержали его.

Советник коммуникации ГБР Татьяна Сапьян отметила, что задержанный мог присвоить более 16 миллионов гривен.

"Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. Ориентировочно речь идет о более 16 миллионов гривен и преимущественно эта сумма была в долларах", - отметила она эфире телемарафона.

Полиция задержала Юрия Рыблянского, который похитил деньги / фото: скриншот

