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Может сесть на 7 лет: заместителю Кличко объявили подозрение, детали

Мария Николишин
17 апреля 2025, 12:11обновлено 17 апреля, 13:12
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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Может сесть на 7 лет: заместителю Кличко объявили подозрение, детали
Заместителю главы КГГА объявили подозрение / коллаж: Главред, фото: СБУ, Нацполиция

Кратко:

  • Заместитель председателя КГГА получил подозрение
  • Он помогал военнообязанным выехать из Украины
  • Ему грозит лишение свободы до семи лет

Заместитель председателя КГГА получил подозрение в организации схемы переправки призывников через границу. По данным СМИ речь идет о Владимире Прокопиве. Об этом сообщает Нацполиция, СБУ и Киевская прокуратура.

Как отмечают правоохранители, чиновник помогал военнообязанным выехать из Украины в страны Европы под видом водителей бензовозов от коммерческого предприятия. Они якобы должны были доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева.

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Отмечается, что по его указанию только с мая по июнь 2022 года в информационную систему "Шлях" были внесены сведения о 31 мужчине призывного возраста, которые не имея на то законных оснований, выехали из Украины.

Правоохранители также узнали, что одесская фирма, от имени которой предоставлялись письма для согласования выезда за границу, не имела транспортных средств и лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, а у ее "сотрудников" отсутствовали водительские удостоверения соответствующей категории, или они вообще не были трудоустроены.

"Внесение информации в систему "Шлях" происходило на основании сомнительных писем указанного предприятия, которые в установленном порядке не регистрировались в КГГА. Также не было соответствующего решения Киевской городской военной администрации о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Следователи полиции Киева объявили 41-летнему чиновнику подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения;
  • ч. 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи ему грозит лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

  • Замглавы КГГА получил подозрение
    Замглавы КГГА получил подозрение фото: Нацполиция, Киевская городская прокуратура
  • Замглавы КГГА получил подозрение
    Замглавы КГГА получил подозрение фото: Нацполиция, Киевская городская прокуратура
  • Замглавы КГГА получил подозрение
    Замглавы КГГА получил подозрение фото: Нацполиция, Киевская городская прокуратура
  • Замглавы КГГА получил подозрение
    Замглавы КГГА получил подозрение фото: Нацполиция, Киевская городская прокуратура
  • Замглавы КГГА получил подозрение
    Замглавы КГГА получил подозрение фото: Нацполиция, Киевская городская прокуратура
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине задержали адвоката, который сдавал места хранения вооружения ВСУ и корректировал ракетные удары врага по Днепру. Впоследствии он пытался выехать из Украины.

Также в Службе безопасности собрали доказательства, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

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Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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