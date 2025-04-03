Группа предателей в РФ готовила 'внешнее управление' Украиной: в СБУ раскрыли детали

Украинские предатели во главе с Васильцом считают себя "единственной легитимной властью" Украины, рассказали в СБУ.

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СБУ разоблачила предателей, готовящих капитуляцию Украины / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

Группа предателей готовила "внешнее управление" Украиной

Предатели находятся в России и провозгласили себя "единственной легитимной властью"

Они продвигают план капитуляции Украины

СБУ разоблачила украинских предателей, которые пытаются реализовать идею Путина о "внешнем управлении" Украиной. Они скрываются в России, провозгласили себя "единственной легитимной властью" и продвигают план капитуляции Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, на этой неделе лидеры этой группировки вместе с другими украинскими предателями приняли участие в так называемом форуме "единства" в Москве. Среди участников этого мероприятия были такие фигуры, как идеолог российского фашизма Александр Дугин, депутаты Госдумы России, блогеры и "Z-военные". Риторика мероприятия была направлена на продвижение тезисов Путина о необходимости создания временной переходной администрации, под контролем России и США, которая должна взять на себя управление Украиной.

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В состав группировки вошли коллаборационисты, которые покинули Украину. Лидером является Дмитрий Василец - председатель запрещенной партии "Государство", который имеет заочный срок заключения за поддержку российской агрессии. Среди других фигурантов:

Валентин Рыбин - адвокат Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене;

Александр Скубченко - "политэксперт" с телеканалов Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах московских пропагандистов;

Александр Семченко - заместитель председателя запрещенной партии "Государство", который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России;

коллаборационист Павел Онищенко - глава прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

пропагандист Виктор Малафеев, который кроме антиукраинских выступлений на росТВ, собирает "донаты" на приобретение оружия для оккупантов;

пророссийский агитатор в Крыму Максим Шихалеев, который еще в 2014 году поддержал захват полуострова и начал сотрудничать с РФ.

Предатели Украины создали фейковый сайт для проведения "онлайн-референдума" и разработали аналог портала "Дія" для фальсификации результатов голосования.

"После создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задание от своих российских кураторов сформировать собственные "филиалы" в странах ЕС как "альтернативу" диппредставительствам Украины", - рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств, следователи СБУ уже сообщили фигурантам дела о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих наказание за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти, а также за сговор с целью осуществления таких действий. В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за их преступления против Украины.

Разоблачение агентуры РФ - новости Украины

Напомним, 20 марта в Одесской области задержали агента российской военной разведки из Приднестровья. Мужчина, выдававший себя за предпринимателя, пытался похитить секретные разработки Украины в сфере беспилотных систем через контакт с бойцом Сил обороны Украины.

Также в Одессе задержали 18-летнего агента ФСБ, который 20 февраля взорвал авто военного прокурора. Подрывник был завербован через мессенджер, изготовил взрывчатку по инструкции ФСБ и заложил ее под авто прокурора.

Как ранее сообщал Главред, СБУ вместе с Национальной полицией предупредили теракт в Киеве, организованный российской военной разведкой. Агенты РФ планировали изготовить взрывчатку и осуществить подрыв в месте с большим количеством людей в столице.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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