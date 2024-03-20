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"Был агентом ФСБ": Сотник рассказал, от чего умер Навальный в тюрьме

Анна Ярославская
20 марта 2024, 05:32
Журналист считает, что в этот проект Кремль вложил немало денег, и убивать Навального не было смысла.
Алексей Навальный, Александр Сотник
Алексей Навальный умер своей смертью, считает Александр Сотник / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Мосгорсуда, Главред

Российский политик Алексей Навальный на самом деле не был оппозиционером, а работал на Кремль - был агентом ФСБ. Об этом заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Господин Навальный исправно служил ФСБ, он – агент Федеральной службы безопасности. Его курировал генерал армии Сергей Борисович Королёв", - сказал Сотник во время чата на Главреде.

Журналист считает, что в этот проект Кремль вложил немало денег, и убивать Навального не было смысла.

"Навальный умер, и умер своей смертью. Путин его не убивал. Зачем Путину убивать своего лучшего агента, причём дорогого, в которого ввалено немеряно "бабла"? Зачем? Это же такой дорогой проект! Над ним работали люди в погонах, серьёзные дяди"", - убежден Сотник.

По его словам, "Навальный умер от зависимости или от последствий зависимости".

Также журналист поддал сомнению и отравление Навального в 2020 году.

"Сколько можно рассказывать о том, что его травонул Путин? Да никакой Путин его не травил", - от отметил он.

По версии сотника, миф об отравлении Навального создали СМИ. Причем часть из них, как утверждает Сотник, "просто работают на деньги от русской рекламы, им заносят деньги от Кремля и говорят, что писать".

"Они и рассказывали, как Навальный был отравлен. Они создали этот миф", - добавил он.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Отравление Навального

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сделала заявление, в котором речь шла о том, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального были обнаружены токсичные химикаты.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за Навальным стоят американские спецслужбы, а россияне к его отравлению не причастны.

Навальный 21 декабря опубликовал видео, которое он назвал разговором с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. В телефонном разговоре обсуждается вопрос покушения на политика.

В ФСБ назвали телефонный разговор подделкой и провокацией, организованной при участии спецслужб иностранных государств.

Смерть Навального - что известно

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Об этом 16 февраля сообщило тюремное ведомство по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как писали российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.

17 февраля пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш официально подтвердила смерть политика.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", – написала она в Twitter.

Руководители ведущих институтов Европейского Союза отреагировали на смерть Алексея Навального. Они заявили, что за его смерть несет ответственность российский режим.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов.

24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело оппозиционного политика Алексея Навального его матери.

1 марта в Москве состоялись похороны Навального. Политика похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи человек.

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новости России Алексей Навальный Александр Сотник
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