Дроны СБУ вколотили по складу ракет и газоструктуре РФ: что известно об атаке

Главное:
- Дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400
- Нанесены удары по двум газокомпрессорным станциям - Давыдовской и Новопетровской
Две российские газокомпрессорные станции и склад ракет к комплексам С-300/С-400 попали под удар метких дронов СБУ. Такой информацией поделились инсайдеры УНИАНУ.
По данным источников, дальнобойные дроны Службы безопасности атаковали газокомпрессорные станции. Речь идет о "Давыдовской" в Тамбовской области и "Новопетровской" в Саратовской.
По сети распространяются видео, на которых видно попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.
"Кроме этого, дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка Белгородской области. После попадания началась активная детонация боеприпасов", - рассказали источники.
Удары по России - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 14 марта дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае. Местные жители высказывали предположение, что цели могли быть атакованы ракетой.
Вечером 12 марта дроны ГУР разнесли замаскированное производство беспилотников в РФ. Беспилотники нанесли удары по месту производства беспилотников в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области.
В ночь на 11 марта в РФ также прогремели взрывы - неизвестные дроны атаковали Подмосковье, Рязань и Курск. Тогда БПЛА или их обломки даже упали на на жилые многоэтажные дома в Видном, Московской области, погибли люди.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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