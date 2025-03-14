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Дроны СБУ вколотили по складу ракет и газоструктуре РФ: что известно об атаке

Даяна Швец
14 марта 2025, 10:05
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После попадания началась активная детонация боеприпасов.
дрон, пожар
Дроны СБУ нанесли удары по РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео министра Федорова (https://t.me/zedigital/5567)

Главное:

  • Дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400
  • Нанесены удары по двум газокомпрессорным станциям - Давыдовской и Новопетровской

Две российские газокомпрессорные станции и склад ракет к комплексам С-300/С-400 попали под удар метких дронов СБУ. Такой информацией поделились инсайдеры УНИАНУ.

По данным источников, дальнобойные дроны Службы безопасности атаковали газокомпрессорные станции. Речь идет о "Давыдовской" в Тамбовской области и "Новопетровской" в Саратовской.

видео дня

По сети распространяются видео, на которых видно попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

СБУ попали в важные точки в РФ
СБУ попали в важные точки в РФ / фото: тг-канал Главред

"Кроме этого, дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка Белгородской области. После попадания началась активная детонация боеприпасов", - рассказали источники.

Удары по России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 14 марта дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае. Местные жители высказывали предположение, что цели могли быть атакованы ракетой.

Вечером 12 марта дроны ГУР разнесли замаскированное производство беспилотников в РФ. Беспилотники нанесли удары по месту производства беспилотников в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области.

В ночь на 11 марта в РФ также прогремели взрывы - неизвестные дроны атаковали Подмосковье, Рязань и Курск. Тогда БПЛА или их обломки даже упали на на жилые многоэтажные дома в Видном, Московской области, погибли люди.

Больше важных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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