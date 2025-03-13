Дроны ГУР разнесли замаскированное производство беспилотников в РФ

Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода Калужский газобетон.

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Дроны атаковали замаскированное производство беспилотников в Калужско области / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defence-ua.com

Кратко:

Ночью в Калужской области прогремели взрывы

Дроны ГУР атаковали российские линии для сборки беспилотников

В аэропорту Калуги отменили рейсы

Вечером 12 марта дальнобойные дроны ГУР Минобороны Украины атаковали в Калужской области производство беспилотников, которое было замаскировано на территории другого завода.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источники, дальнобойные ударные дроны нанесли удары по месту производства беспилотников в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода Калужский газобетон.

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О мощных взрывах и пожаре на заводе сообщали местные жители в социальных сетях. Очевидцы также публиковали в Сети видео попадания и сильного пожара на территории завода.

Смотрите видео - В Калужской области вспыхнули пожары после взрывов:

Из-за атаки дронов в аэропорту Калуги был введен план Ковер. Все рейсы с 21:00 12 марта до 6:00 13 марта были отменены.

Утром губернатор Калужской области подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 марта в РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали Подмосковье, Рязань и Курск. Мэр Москвы сообщил о десятках сбитых беспилотников, летевших на столицу страны-агрессора.

В ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. По его слвоам, мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

В ночь на 8 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши, что в Ленинградской области России. Из-за этого в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге временно приостановили полеты.

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