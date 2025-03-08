Закрыт аэропорт, летят службы: дроны сильно атаковали Ленинградскую область

Беспилотники пробили российскую оборону.

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Дроны атаковали Киришский НПЗ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Беспилотники ударили по Киришскому нефтезаводу

Работа аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге приостановлена

В ночь на 8 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши, что в Ленинградской области России. Из-за этого в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге временно приостановили полеты.

Об инциденте сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram. По его словам, российские силы противовоздушной обороны сбили один дрон еще на подлете к предприятию, а еще один - непосредственно над заводом.

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В Министерстве обороны РФ заявили в Telegram только об одном уничтоженном беспилотнике в Ленинградской области. Также отчитались о 26 сбитых дронов над Краснодарским краем, три - над Брянской областью и еще один - в Ярославской области.

Дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ в Киришском районе / фото: тг-канал Главред

По данным властей Ленинградской области, обломки в результате атаки повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров. На место прилета вылетели экстренные службы.

Губернатор заявил, что все последствия уже ликвидировали, пострадавших нет.

Из-за атаки Росавиация временно прекратила работу аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Почти час аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.

Как известно, Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) - крупнейшее предприятие России по переработке нефти. Завод расположен в городе Кириши, примерно в 793 км от украинской границы.

Удары по целям россиян - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в начале марта сразу два нефтеперерабатывающих завода и одну нефтебазу атаковали ударные беспилотники в стране-агрессоре РФ. Как рассказали местные жители, от взрывной волны в домах дрожали окна.

Также 7 марта мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Громко было в Севастополе и возле аэродромов Бельбек и Кача.

В то же время Генштаб рассказал детали, как ВСУ разгромили базу РФ в Курской области. Защитники ударили по позициям 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ возле Троицкого.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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