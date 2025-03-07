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"Нельзя отвечать на добро злом": Китай налетел на Трампа с обвинениями

Даяна Швец
7 марта 2025, 13:29
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Жесткая позиция Пекина может осложнить возможные переговоры между странами и затормозить заключение торгового соглашения.
Си, Трамп, Китай
Китай не соглашается с Трампом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Министр Китая раскритиковал США за двойные стандарты в отношениях
  • Пекин не готов к переговорам по условиям США

Главный дипломат Китая обвинил Дональда Трампа в двойных стандартах в двусторонних отношениях и осудил американские пошлины, сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай прилагает усилия для прекращения поставок фентанила в США, однако, по его словам, эта тема используется как инструмент давления на Пекин.

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"США не должны отвечать на добро злом или даже накладывать произвольные пошлины на китайские продукты. Ни одна страна не может фантазировать, что она может подавлять Китай и одновременно поддерживать хорошие отношения с Китаем", - подчеркнул он во время Всекитайского собрания народных представителей.

В то же время дипломат раскритиковал Трампа за противоречивые заявления: с одной стороны, тот называет Си Цзиньпина "гениальным" и говорит о "замечательных" отношениях, а с другой - вводит самые масштабные торговые тарифы.

Китай инфографика
​ Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

По мнению аналитиков, жесткая позиция Пекина может усложнить возможные переговоры между странами и затормозить заключение торгового соглашения, которое помогло бы избежать новой волны пошлин.

"Со слов Вана мы могли видеть, что Китай считает, что США не уважают Китай", - отметил Чжу Цзюньвэй, директор американских исследований в Институте Грандвью в Пекине.

Пока что ни одна из сторон не сообщала о конкретных планах относительно переговоров. Хотя Трамп ранее заявлял о желании обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином, официального контакта между ними не было с момента начала его президентского срока. Китайский министр торговли подтвердил, что инициировал контакт со своим американским коллегой по открытию диалога.

Ожидается, что в ближайшие недели США примут новые торговые решения, которые могут сделать переговоры еще более актуальными. Однако Пекин дает понять, что не намерен обсуждать фентанил в связи с тарифами, отмечает Юн Сунь, директор программы Китая в вашингтонском Центре Стимсона.

Отношения между США и Китаем - последние новости

Как сообщал Главред, недавно в СНБО сделали важное заявление, смогут ли США "оторвать Россию от Китая". Все выглядит так, что восстановление "Северного потока - 2" не заставит Москву дистанцироваться от Китая.

Также недавно у Трампа раскрыли планы в отношении России и Китая и назвали главную цель. Штаты не хотят, чтобы РФ стала постоянным младшим партнером Китая и стремятся не допустить союза двух ядерных держав.

Кроме этого, в Китае сделали заявление относительно планов Трампа по завершению войны в Украине. В Пекине видят "окно возможностей" для установления мира в Украине и якобы и в дальнейшем будут способствовать "политическому урегулированию украинского кризиса".

Больше важных новостей:

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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