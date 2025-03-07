Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло бедственное положение врага

Начался сезон, когда разбитые дороги и болото становятся настоящим врагом оккупантов.

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Весеннее бездорожье ударит по российской логистике / Коллаж: Главред, фото: US Army

Ключевое из материала Forbes:

Из-за раскисших дорог военная техника и легковые авто РФ застревают в грязи

Оккупанты вынуждены передвигаться только по асфальтированным дорогам, иначе рискуют потерять технику.

Используя гражданский транспорт, оккупанты становятся уязвимыми к ударам дронов

Российские военные, передвигающиеся на легковых авто, оказываются в ловушке из-за весеннего бездорожья, которое становится все более опасным по мере потепления. Детали рассказывает издание Forbes.

Армия Путина, похоже, не учла, что обычные гражданские машины не приспособлены к передвижению по раскисшему грунту. Как сообщает издание, легковушки без внедорожных шин и гусениц быстро застревают в грязи, становясь легкой добычей.

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Например, на этой неделе вражеские подразделения в районе Часового Яра передвигались по фронту на "Ладе", которая мгновенно оказалась в зоне поражения FPV-дронов ВСУ.

Дрон "Лютый" / Инфографика: Главред

Несколько больше шансов имели военные в районе Покровска, которые использовали советские "буханки", но и они не избежали атак. Грязь и бездорожье существенно усложняют логистику, делая уязвимыми как тыловые колонны, так и боевые группы.

Весной россиянам придется пользоваться только асфальтированными маршрутами, ведь любой выезд на грунтовые дороги означает риск стать мишенью для ВСУ.

"Ситуация в районе Покровска крайне сложная: логистика нарушена, а личного состава не хватает", - заявил один из российских военкоров.

Оккупанты вынуждены готовиться к еще большим проблемам: грязь становится все глубже, а их пехота несет потери из-за использования ненадежного транспорта, который не только застревает, но и легко уничтожается беспилотниками.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, ВСУ мощно ударили по пунктам управления россиян. Воины Украины нанесли удары в Херсонской и Курской областях.

Также военные ОСУВ "Хортица" сообщали о том, что ВСУ обхитрили врага в ключевой точке фронта. Россияне хотели форсировать Оскол, но потерпели неудачу, а также имели проблемы на Купянском направлении.

В то же время россияне пытаются пересечь границу на севере. Цель врага - перерезать логистические пути, ведущие из Сумщины в Суджу.

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