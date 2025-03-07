Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло бедственное положение врага

Ключевое из материала Forbes:
- Из-за раскисших дорог военная техника и легковые авто РФ застревают в грязи
- Оккупанты вынуждены передвигаться только по асфальтированным дорогам, иначе рискуют потерять технику.
- Используя гражданский транспорт, оккупанты становятся уязвимыми к ударам дронов
Российские военные, передвигающиеся на легковых авто, оказываются в ловушке из-за весеннего бездорожья, которое становится все более опасным по мере потепления. Детали рассказывает издание Forbes.
Армия Путина, похоже, не учла, что обычные гражданские машины не приспособлены к передвижению по раскисшему грунту. Как сообщает издание, легковушки без внедорожных шин и гусениц быстро застревают в грязи, становясь легкой добычей.
Например, на этой неделе вражеские подразделения в районе Часового Яра передвигались по фронту на "Ладе", которая мгновенно оказалась в зоне поражения FPV-дронов ВСУ.
Несколько больше шансов имели военные в районе Покровска, которые использовали советские "буханки", но и они не избежали атак. Грязь и бездорожье существенно усложняют логистику, делая уязвимыми как тыловые колонны, так и боевые группы.
Весной россиянам придется пользоваться только асфальтированными маршрутами, ведь любой выезд на грунтовые дороги означает риск стать мишенью для ВСУ.
"Ситуация в районе Покровска крайне сложная: логистика нарушена, а личного состава не хватает", - заявил один из российских военкоров.
Оккупанты вынуждены готовиться к еще большим проблемам: грязь становится все глубже, а их пехота несет потери из-за использования ненадежного транспорта, который не только застревает, но и легко уничтожается беспилотниками.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, ВСУ мощно ударили по пунктам управления россиян. Воины Украины нанесли удары в Херсонской и Курской областях.
Также военные ОСУВ "Хортица" сообщали о том, что ВСУ обхитрили врага в ключевой точке фронта. Россияне хотели форсировать Оскол, но потерпели неудачу, а также имели проблемы на Купянском направлении.
В то же время россияне пытаются пересечь границу на севере. Цель врага - перерезать логистические пути, ведущие из Сумщины в Суджу.
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Что известно о Forbes
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
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