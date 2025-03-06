Сразу в двух областях: ВСУ мощно ударили по пунктам управления россиян

Воздушные силы ВСУ атаковали оккупантов 5 марта.

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Удар ВСУ по оккупантам / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

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ВСУ нанесли удары по врагу в Херсонской и Курской областях

Удары были сделаны с целью снижения военного потенциала армии РФ

Воздушные силы ВСУ вчера, 5 марта, нанесли высокоточные удары по пунктам управления российской армии в Херсонской и Курской областях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что удары были осуществлены по пункту управления 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ в городе Алешки, что на временно оккупированной территории Херсонской области.

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Также украинские военные ударили по опорному пункту 2-й роты 177-го отдельного полка морской пехоты Вооруженных сил РФ в селе Плехово Курской области.

"Эти удары - продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала Вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Воздушные силы всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения возможностей российских оккупантов вести агрессивную войну против украинского народа.

Удары ВСУ по оккупантам - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 4 марта стало известно, что украинские военные совершили успешную атаку на военный объект в Курской области России. Уничтожены блиндажи, огневые позиции и до 30 российских военных в районе населенного пункта Троицкое.

3 марта Воздушные Силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Донецкой области. Там располагается 98 гвардейская воздушно-десантная дивизия российской армии.

Кроме того, авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в ночь на 28 февраля успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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