ВСУ смогли освободить территории на Харьковщине: в DeepState раскрыли детали

Украинским военным удалось оттеснить врага в Купянском районе.

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ВСУ добились успеха на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Оперативное командование Запад

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В Deep State обновили карту боевых действий

У ВСУ есть успехи на Харьковщине

Силы обороны Украины добились успеха в Харьковской области. Украинским военным удалось оттеснить врага к северу от села Западное Двуречанской громады Купянского района. Об этом говорится в ночной сводке мониторингового проекта DeepState.

"Уточнены освобожденные территории на Харьковщине", — говорится в сообщении.

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Ситуация на Харьковщине / Карта deepstatemap

В то же время напряженной ситуация остается в Курской области России, где враг в течение дня имел успехи на одном из направлений. Аналитики сообщили о том, что ВС РФ удалось отбросить украинских военных возле Куриловки.

"Враг продвинулся возле Куриловки", — отмечают аналитики.

Ситуация в Курской области / Карта deepstatemap

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что Курское направление сейчас является одним из самых "горячих" на фронте. За сутки произошло 27 боевых столкновений.

Армия РФ атакует позиции украинских военных с помощью авиационного, артиллерийского вооружения, сбрасывает КАБы. Также применяются реактивные системы залпового огня.

"Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 23 КАБ, совершил 359 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", — говорится в сводке Генштаба за 5 марта.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в двух областях - Донецкой и Харьковской.

В Госпогранслужбе сообщили, что российские войска пытаются проникнуть на территорию Сумщины, чтобы перерезать логистические маршруты ВСУ в Курскую область РФ. Противник действует небольшими группами вдоль границы, пытаясь закрепиться на украинской территории. Именно в этом направлении Силы обороны Украины ведут операцию в пределах Курской области.

Офицер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко заявил, что основными задачами российских оккупационных войск РФ на Новопавловском фронте, в районе села Великая Новоселка, является выход к административным границам Донецкой области, а также к трассе Донецк-Запорожье. Россияне идут в наступление колоннами и давят к северу от Великой Новоселки.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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