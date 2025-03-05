Россияне пытаются пересечь границу еще в одной области: в ГПСУ сделали заявление

Россияне небольшими группами пытаются пересечь границу с Сумской областью и закрепиться на территории Украины, отметил Демченко.

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Россияне пытаются пересечь границу еще в одной области / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск

О чем говорится в заявлении спикера ГПСУ:

Россияне пытаются пересечь границу в Сумской области

Цель врага - перерезать логистику украинских сил на Курщине

Российские войска пытаются проникнуть на территорию Сумщины, чтобы перерезать логистические маршруты ВСУ в Курскую область РФ. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, противник действует небольшими группами вдоль границы, пытаясь закрепиться на украинской территории. Именно в этом направлении Силы обороны Украины ведут операцию в пределах Курской области.

"Цель врага, скорее всего, перерезать логистические пути для того, чтобы сделать невозможным поставки необходимых средств нашим воинам по ту сторону границы в пределах Курской области", - пояснил Демченко, передает Укринформ. видео дня

В то же время, по словам Демченко, российским войскам не удается реализовать свои планы на Сумщине. Украинские защитники, в частности подразделения ВСУ и Госпогранслужбы, делают все возможное, чтобы не допустить прорыва врага, а также его закрепления для расширения зоны активных боевых действий.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Новопавловском направлении, в частности в районе Великой Новоселки, пытаются прорваться к административным границам Донецкой области и трассе Донецк-Запорожье. Враг наступает колоннами, осуществляя давление на позиции ВСУ севернее Великой Новоселки, сообщил офицер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко.

Тем временем российские войска в очередной раз попытались прорвать оборону украинских защитников в районе Купянска, однако все атаки были отбиты, сообщает ОСУВ "Хортица".

Силы обороны Украины достигли успеха на двух направлениях - в Донецкой и Харьковской областях. Как сообщают аналитики DeepState, в ночь на 5 марта украинские военные смогли оттеснить противника возле села Западное Двуречанской громады Купянского района Харьковской области, а также в районе Успеновки Покровского района Донецкой области.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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