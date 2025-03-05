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"Зеленского дожали": эксперт о сценарии подготовки мирных переговоров

Алексей Тесля
5 марта 2025, 19:53
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Ни одна страна Европы не готова к масштабному противостоянию с РФ, уверен Валерий Клочок.
Валерий Клочок, украинские военные
Валерий Клочок прокомментировал подготовку мирных переговоров / 54 отдельная механизированная бригада, Facebook В.Клочок

Главное:

  • Европа стремится замириться, чтобы выиграть время для перевооружения
  • Ни одна страна Европы не готова к масштабному противостоянию с РФ

Условия США по прекращению войны предусматривают определенные уступки со стороны Украины, заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Формально, вероятно, не будет юридического признания российских территориальных приобретений, потому что даже Европа вряд ли на это пойдет. Но факт остается фактом: Украину пытаются дожать", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что ни одна страна Европы не готова к масштабному противостоянию с РФ.

"Если дело дойдет до большой войны, они не продержатся три года, как это сделала Украина. Они рухнут гораздо быстрее. Поэтому сейчас Европа стремится замириться, чтобы выиграть время для перевооружения", - отметил он.

В то же время аналитик считает, что властям очень сложно будет объяснить украинцам, ради чего велась война, почему были такие потери, такие жертвы и почему войну не остановили, например, еще в 2022 году.

"Я вижу, что фактически Зеленского дожали. Он сделал заявления о готовности к возобновлению диалога с Трампом, подписанию соглашения и так далее. Он понимает, что поддержка необходима, но добавляет, что это должно происходить с учетом украинских интересов. Однако эти слова - общие фразы", - добавил Клочок.

Смотрите видео - интервью Валерия Клочка:

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки прекратили сотрудничество с Украиной в сфере обмена разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Как отметил Рэтклифф, он "с нетерпением ждет отмены паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру".

Напомним, у Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров. США обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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