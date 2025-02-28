"Прорыв" россиянами границы в Сумской области: в ЦПД объяснили, что происходит

Сумская область / коллаж: Главред, фото: ТОВ "Завод Кобзаренка" / Facebook, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

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Проект Deep State поместил село Новенькое в "серую" зону

В Сумскую область зашли до 40 единиц живой силы противника

Прорыва российских военных в Сумскую область по состоянию на 12.29 28 февраля нет. Об этом в Telegram проинформировал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Необходимо отметить, что 28 февраля проект Deep State, который сотрудничает с Минобороны Украины, обновил карту боевых действий, на которой село Новенькое находится в "серой" зоне.

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В связи с этим ситуацию в Сумской области, в районе Новенького, прокомментировал Коваленко.

"В настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", – написал глава ЦПД.

Как сообщила корреспондентка "Кордон. Медиа", в Сумскую область зашли до 40 единиц живой силы противника, идут бои за село Новенькое.

По ее словам, населенный пункт не оккупирован, за него борются украинские Силы обороны.

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Ранее появились детали мощного удара по россиянам на Запорожье. Уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штаб РФ взорвали КАБами. Вероятно удар наносился управляемыми авиационными бомбами.

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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