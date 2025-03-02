Смогут ли США 'оторвать Россию от Китая': в СНБО сделали важное заявление

США не смогут навязать России условия, при которых она сможет выйти из зоны влияния Китая, отметил Коваленко.

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Смогут ли США оторвать Россию от Китая / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

США не смогут "оторвать" Россию от Китая

РФ остается сырьевым придатком для КНР

Возобновление "Северного потока - 2" не заставит Москву дистанцироваться от Китая

Администрации президента США Дональда Трампа не удастся "оторвать" страну-агрессора Россию от влияния со стороны Китая. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его мнению, несмотря на усилия США, отдалить Россию от Китая не удастся. Вашингтон стремится к этому, но китайская инициатива "Один пояс, один путь" активно распространяется благодаря масштабным инфраструктурным инвестициям. Более того, дестабилизация Западного мира будет только способствовать Пекину.

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"Россия же продолжает оставаться сырьевым придатком для Китая. Не партнером, а именно придатком. А почему вдруг Пекин должен отказываться от использования РФ как придатка? Или, почему Россия должна отказываться от продажи энергоресурсов Китаю? Да, можно ввести санкции, но пока у США нет плана, кроме того, чтобы предлагать Москве альтернативу в сбыте энергоресурсов", - написал он.

Коваленко также отметил, что слухи о возможном возобновлении "Северного потока-2" возникли не случайно. Впрочем, даже реализация такого сценария не заставила бы Москву дистанцироваться от Китая, ведь Пекин уже давно пользуется российскими ресурсами непосредственно на территории России.

Позиция Китая в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что в течение трех лет якобы активно способствовали "миру и диалогу", а сейчас видят "окно возможностей" для урегулирования ситуации в Украине. В Пекине отмечают, что будут продолжать поддерживать "политическое урегулирование украинского кризиса". Как сообщает пресс-служба МИД КНР, глава ведомства Ван И во время интервью китайским журналистам после десятидневной поездки по странам ЕС, США и Южной Африки заявил, что Китай якобы способствовал мирному процессу в Украине.

В то же время издание The Hill пишет, что Дональд Трамп имеет достаточно власти, чтобы освободить Украину от российской агрессии. Кроме того, он имеет возможность нанести удар по войне, которую ведут глава Кремля Путин и лидер Китая Си Цзиньпин против Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов принять любую помощь от Китая для остановки войны с Россией. Если Пекин будет готов предоставить оружие, Украина рассмотрит такую возможность.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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