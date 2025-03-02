Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В США работают над перезапуском "Северного потока-2" – FT

Виталий Кирсанов
2 марта 2025, 12:05
235
Команда Дональда Трампа рассматривает трубопровод как стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по Украине.
Северный поток-2
В США работают над перезапуском "Северного потока-2" / коллаж: Главред, фото: Reuters

Кратко:

  • Разработан план сделки с "Газпромом"
  • Еврочиновники обеспокоены перезапуском "Северного потока-2"

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов, и это показывает широту сближения Дональда Трампа с Москвой. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, это был план Маттиаса Варнига, бывшего офицера Штази в Восточной Германии и близкого друга Владимира Путина, который до 2023 года руководил головной компанией "Северного потока-2". По словам собеседников издания, план Варнига предполагает работу с командой Трампа через американских бизнесменов.

видео дня

"По словам чиновников в Вашингтоне, некоторые представители администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой", - пишет FT.

В частности, по словам одого из источников, знакомого с ходом переговоров, один из консорциумов инвесторов, возглавляемый США, уже разработал план сделки с "Газпромом" после введения санкций.

Ранее один из двух трубопроводов "Северного потока-2" был взорван в результате диверсии в сентябре 2022 года. Другой газопровод "Северного потока-2" мощностью 27,5 млрд кубометров газа в год не пострадал, но никогда не использовался.

Как отмечает издание, высокопоставленным чиновникам ЕС стало известно об обсуждении "Северного потока-2" в последние недели, и это вызвало у них обеспокоенность.

"По словам собеседников издания, такой план теоретически даст США беспрецедентный контроль над поставками энергоносителей в Европу", - говорится в сообщении.

Взрыв на газопроводах - что известно:

В ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

Другие новости:

Северный поток-2

Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины.

Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Газпром Дональд Трамп Nord Stream Северный поток-2
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Кое-где туман или парочка снежинок": Синоптик сказала, когда ждать потепления

"Кое-где туман или парочка снежинок": Синоптик сказала, когда ждать потепления

13:03Синоптик
ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян вопреки заявлениям Трампа – Forbes

ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян вопреки заявлениям Трампа – Forbes

13:02Фронт
В США работают над перезапуском "Северного потока-2" – FT

В США работают над перезапуском "Северного потока-2" – FT

12:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяц

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяц

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

13:13

Развод Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко: кто и когда подал в суд первым

13:05

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 марта

13:03

Огромные штрафы и тюрьма: почему в Британии могут посадить за выбрасывание мусора

13:03

"Кое-где туман или парочка снежинок": Синоптик сказала, когда ждать потепления

13:02

ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян вопреки заявлениям Трампа – Forbes

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
12:38

Смогут ли США "оторвать Россию от Китая": в СНБО сделали важное заявление

12:14

Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта: Львам - сделка, Весам - внезапные перемены

12:05

В США работают над перезапуском "Северного потока-2" – FT

12:02

Загадка для самых умных: надо найти "странного" кота за 5 секунд

Реклама
11:51

РФ может атаковать две европейские страны: неожиданный прогноз Макрона

11:43

Франция и Британия готовят новый план окончания войны - что предполагается

11:19

2 марта: сегодня Прощеное воскресенье, что можно и нельзя делать в этот день

11:16

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Собакам - жертвы, Свиньям - споры

10:54

США могут снять санкции с РФ: мрачный прогноз после ссоры Трампа с Зеленским

10:27

Стармер и Макрон советуют Зеленскому помириться с Трампом – FT

09:53

Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

09:21

"Я согласен": Маск высказался за выход США из НАТО и ООН

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 марта (обновляется)

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Паника под Москвой: партизаны сожгли военный транспорт армии РФВидео

Реклама
07:46

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

05:10

Почему опытные хозяйки насыпают рис в чайник: неожиданный лайфхак

04:35

Что означает выражение "валяти Шольца": значение фразеологизма объяснят не всеВидео

03:31

На одну загадку станет меньше: почему в СССР дверь квартир открывалась внутрь

02:55

Гороскоп на март 2025: Весов ждет судьбоносный месяцВидео

02:00

Эксперты призвали хранить яичную скорлупу: в чем причинаВидео

01:38

"Зеленский - герой": митингующие заставили вице-президента США "сбежать" с курорта

01 марта, суббота
23:59

Британия предоставит £2,26 млрд: Зеленский заявил, что Украина не будет гасить займФотоВидео

23:01

"Они пытаются меня уничтожить": Сырский рассказал о покушениях на свою жизнь

22:34

Отказались воевать: в России солдаты устроили бунт

21:53

Займ на $3,2 млрд: Украина и Британия подписали важное соглашение

21:48

У Илона Маска родился 14-й ребенок: кто мать и какое имя малыша

21:08

Послание для США: Стармер сделал интересный жест во время встречи с ЗеленскимВидео

20:51

Скандал в Овальном кабинете: почему это не зрада и не перемогамнение

20:13

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье - что известноФотоВидео

19:59

В Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера: первые подробностиВидео

19:45

Путинистку Гагарину жестко опустила собственная дочь

19:38

"Это не Джо Байден": советник президента США сказал, что разозлило Трампа

19:33

Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

19:25

"Сохраняя спокойствие": Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом

Реклама
19:17

Черный vs молочный: диетологи наконец-то объяснили, какой шоколад полезнее

18:38

Генсек НАТО посоветовал Зеленскому "найти способ" для примирения с Трампом - BBC

18:24

После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

18:01

alyona alyona заговорила о материнстве

17:54

Что происходит на рынке после ссоры Зеленского и Трампа - новый курс валют

17:45

"Спасибо, Америка": в CNN подсчитали, сколько раз Зеленский поблагодарил США

17:33

Трамп может попытаться выйти из НАТО: британский эксперт удивил заявлением

17:02

"Наши отношения с президентом США...": Зеленский опубликовал важное обращение

16:39

Оккупант "взлетел в воздух": в ГУР сообщили о мощном взрыве в МариуполеВидео

16:33

Страны Балтии "очень недовольны", что Британия оставила их за бортом - Sky News

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять