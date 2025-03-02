В США работают над перезапуском "Северного потока-2" – FT

Команда Дональда Трампа рассматривает трубопровод как стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по Украине.

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В США работают над перезапуском "Северного потока-2" / коллаж: Главред, фото: Reuters

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Разработан план сделки с "Газпромом"

Еврочиновники обеспокоены перезапуском "Северного потока-2"

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов, и это показывает широту сближения Дональда Трампа с Москвой. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, это был план Маттиаса Варнига, бывшего офицера Штази в Восточной Германии и близкого друга Владимира Путина, который до 2023 года руководил головной компанией "Северного потока-2". По словам собеседников издания, план Варнига предполагает работу с командой Трампа через американских бизнесменов.

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"По словам чиновников в Вашингтоне, некоторые представители администрации Трампа знают об инициативе по привлечению американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий по восстановлению отношений с Москвой", - пишет FT.

В частности, по словам одого из источников, знакомого с ходом переговоров, один из консорциумов инвесторов, возглавляемый США, уже разработал план сделки с "Газпромом" после введения санкций.

Ранее один из двух трубопроводов "Северного потока-2" был взорван в результате диверсии в сентябре 2022 года. Другой газопровод "Северного потока-2" мощностью 27,5 млрд кубометров газа в год не пострадал, но никогда не использовался.

Как отмечает издание, высокопоставленным чиновникам ЕС стало известно об обсуждении "Северного потока-2" в последние недели, и это вызвало у них обеспокоенность.

"По словам собеседников издания, такой план теоретически даст США беспрецедентный контроль над поставками энергоносителей в Европу", - говорится в сообщении.

Взрыв на газопроводах - что известно:

В ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

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Северный поток-2 Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины. Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.

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