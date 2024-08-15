Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от этих взрывов, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал обвинения Украины в подрыве газопроводов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Фейсбук М.Подоляка, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрывам, которые повредили газопроводы "Северный поток".

"Подобный акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов", – сказал Подоляк в письменном комментарии Reuters.

"Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке"", – сказал Подоляк, добавив, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от этих взрывов.

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Он отметил, что такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов. "А кто всем этим обладал на момент взрыва? Только Россия", - заявил Подоляк.

Версия The Wall Street Journal

Ранее The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось, что президент Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву "Северного потока", однако впоследствии пытался отменить ее.

Авторы пишут, что украинская операция якобы стоила около 300 тысяч долларов, а финансировали ее некие бизнесмены. Речь идет о небольшой арендованной яхте с экипажем из шести человек, в том числе обученных гражданских водолазов. Одной была женщина, чье присутствие помогло создать иллюзию, что они были группой друзей в прогулочном круизе.

Уточняется, что дескать сначала президент Зеленский одобрил этот план устно, сообщили несколько источников, но позже, когда ЦРУ узнало об этом и обратилось к президенту с просьбой прекратить операцию, он приказал ее остановить.

В то же время, по данным издания, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который якобы наблюдал за проведением операции, решил продвигаться с планом вперед.

Он якобы привлек к координации атаки лучших украинских офицеров специальных операций, которые имеют опыт организации рискованных тайных миссий против России. Одним из них был Роман Червинский.

Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи и не может быть отозвана, поскольку любой контакт с ними может скомпрометировать операцию.

Вместе с тем Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил в переписке изданию, что ему ничего не известно о такой операции, а любые предположения об обратном являются "простой провокацией".

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не принимал в них участия.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Взрывы на газопроводах: что известно об "украинском следе"

Напомним, The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

По данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Как известно, в ночь на 26 сентября на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 обнаружили как минимум три утечки голубого топлива. Оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода. При этом в компании заявили, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "глубоко обеспокоена" ситуацией на газопроводах Северный поток.

Позже глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что российские газопроводы Северный поток и Северный поток-2 повреждены в результате взрывов. По ее словам, вероятно произошел саботаж. Политик отметила, что Стокгольм продолжает собирать информацию и "не исключает никаких причин, действующих лиц или мотивов".

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