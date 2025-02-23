Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

Главное из заявления Зеленского:
- Китай может помочь Украине завершить войну
- Киев готов получить от КНР оружие
- Китай мог бы принять участие в восстановлении Украины
Украина готова принять любую помощь от Китая остановить войну с РФ. Киев может получить оружие, если КНР будет готова это сделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".
"Прежде всего, я считаю, что Китай изрядно заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. По моему мнению, в этом случае Китай может помочь нам различными возможностями остановить Путина и обеспечить уважение к нашей территориальной целостности. Для этого нам нужно оружие. Мы никогда не спрашивали об оружии у Китая, потому что мы знаем ответ. Я думаю, что это возможно, если Китай мог бы нам помочь в этом. При условии, что у них есть заинтересованность сыграть определенную роль, мы готовы об этом говорить", - сказал Зеленский.видео дня
Он также не исключает участие Китая в восстановлении Украины, если он предоставит гарантии безопасности.
"Приоритетом будет украинский бизнес и все страны, которые дадут нам гарантии безопасности. Я думаю, что это было бы справедливо в отношении всех наших партнеров. То есть они дадут нам гарантии безопасности, а мы им - бизнес возможности", - отметил президент.
Зеленский добавляет, что Украина может иметь экономические отношения с Китаем. При этом он даже не исключает, что КНР может стать запасным аэродромом Украины, если начнет дистанцироваться от РФ. В то же время Зеленский не хочет терять такого союзника как США.
"Я не хочу, чтобы мы думали о плане Б или говорили о нем вслух, а все же (хочу, чтобы мы - ред.) сосредоточились на том, чтобы не потерять США... Но мы говорим, если честно, еще и с Европой. И сегодня серьезные страны Европы уже думают над форматом увеличения - в случае вызовов - своей помощи еще", - добавил он.
Позиция Китая по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай предложил организовать саммит между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы способствовать завершению войны в Украине. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Пекине и Вашингтоне, китайские чиновники в последние недели через посредников передали команде Трампа инициативу относительно такой встречи, которая могла бы стать частью миротворческих усилий после возможного перемирия.
Тем временем Совет безопасности ООН планирует провести заседание, посвященное войне в Украине, приуроченное к годовщине полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Во время пресс-конференции он отметил, что некоторые страны уже подали запрос на проведение такой встречи, учитывая февральское председательство Китая в Совбезе.
В своем интервью Главреду руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил, имеет ли Вашингтон инструменты влияния на Пекин, чтобы сделать его более сговорчивым в вопросе прекращения войны.
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