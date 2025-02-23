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Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

Ангелина Подвысоцкая
23 февраля 2025, 20:43
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Президент Украины даже допустил получение оружия от Китая
Китай, Зеленский
Зеленский заявил, что Китай может помочь завершить войну / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное из заявления Зеленского:

  • Китай может помочь Украине завершить войну
  • Киев готов получить от КНР оружие
  • Китай мог бы принять участие в восстановлении Украины

Украина готова принять любую помощь от Китая остановить войну с РФ. Киев может получить оружие, если КНР будет готова это сделать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".

"Прежде всего, я считаю, что Китай изрядно заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. По моему мнению, в этом случае Китай может помочь нам различными возможностями остановить Путина и обеспечить уважение к нашей территориальной целостности. Для этого нам нужно оружие. Мы никогда не спрашивали об оружии у Китая, потому что мы знаем ответ. Я думаю, что это возможно, если Китай мог бы нам помочь в этом. При условии, что у них есть заинтересованность сыграть определенную роль, мы готовы об этом говорить", - сказал Зеленский.

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Он также не исключает участие Китая в восстановлении Украины, если он предоставит гарантии безопасности.

"Приоритетом будет украинский бизнес и все страны, которые дадут нам гарантии безопасности. Я думаю, что это было бы справедливо в отношении всех наших партнеров. То есть они дадут нам гарантии безопасности, а мы им - бизнес возможности", - отметил президент.

Зеленский добавляет, что Украина может иметь экономические отношения с Китаем. При этом он даже не исключает, что КНР может стать запасным аэродромом Украины, если начнет дистанцироваться от РФ. В то же время Зеленский не хочет терять такого союзника как США.

"Я не хочу, чтобы мы думали о плане Б или говорили о нем вслух, а все же (хочу, чтобы мы - ред.) сосредоточились на том, чтобы не потерять США... Но мы говорим, если честно, еще и с Европой. И сегодня серьезные страны Европы уже думают над форматом увеличения - в случае вызовов - своей помощи еще", - добавил он.

Позиция Китая по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай предложил организовать саммит между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы способствовать завершению войны в Украине. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Пекине и Вашингтоне, китайские чиновники в последние недели через посредников передали команде Трампа инициативу относительно такой встречи, которая могла бы стать частью миротворческих усилий после возможного перемирия.

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты
Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Тем временем Совет безопасности ООН планирует провести заседание, посвященное войне в Украине, приуроченное к годовщине полномасштабного вторжения России 24 февраля. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Во время пресс-конференции он отметил, что некоторые страны уже подали запрос на проведение такой встречи, учитывая февральское председательство Китая в Совбезе.

В своем интервью Главреду руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко объяснил, имеет ли Вашингтон инструменты влияния на Пекин, чтобы сделать его более сговорчивым в вопросе прекращения войны.

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