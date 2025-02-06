"Не уверен": Фесенко сомневается, что Китай сможет заставить РФ закончить войну

Китай стремится к стабильной торговой ситуации, чтобы беспрепятственно торговать и с США, и с Европой, считает эксперт.

https://glavred.info/ukraine/ne-uveren-fesenko-somnevaetsya-chto-kitay-smozhet-zastavit-rf-zakonchit-voynu-10637453.html Ссылка скопирована

Фесенко сомневается, что Китай сможет заставить РФ закончить войну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Основные тезисы Фесенко:

Трамп призывает Китай к действиям

Китаю не нравится война между Россией и Украиной

С Китаем можно договариваться

В интервью Главреду глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, есть ли у Соединенных Штатов механизмы влияния на Китай, чтобы сделать его более договороспособным относительно окончания российско-украинской войны.

"Пусть они найдут инструменты влияния на Россию относительно договороспособности. В отношении Китая - нет. Они могут только призвать его к более активной позиции. И именно это делает Трамп - он призывает Китай к действиям. Но у США нет критического интереса или крайней необходимости давить на Китай, чтобы он обязательно стал частью переговорного процесса. Такой потребности просто нет", - заявил Фесенко.

Он также заявил, что не уверен, что только Китай имеет реальную возможность заставить Россию прекратить войну.

"Пока это лишь абстрактные призывы. Кстати, Трамп не первый, кто высказывал подобные идеи. В прошлом году президент Финляндии Стубб несколько раз выступал с такими призывами. Также подобные заявления делали Макрон и другие европейские политики. Они все считают, что Китай может повлиять на Россию. Некоторые даже говорят (на мой взгляд, это преувеличение), что только Китай имеет реальную возможность заставить Россию прекратить войну. Я не уверен, что это так, но факт в том, что Китай не слишком спешит", - отметил эксперт.

По его мнению, Китаю не нравится война между Россией и Украиной, по крайней мере сейчас.

"Китайцы, судя по публикациям в медиа и личному общению с китайскими дипломатами, обеспокоены эскалацией конфликта и риском его интернационализации. И это касается не только Северной Кореи, но и потенциального обострения между Россией и НАТО. Китай стремится к стабильной торговой ситуации, чтобы беспрепятственно торговать и с США, и с Европой. А если война в Европе будет обостряться, какая тут торговля? Я считаю, что со временем Китай может способствовать прекращению войны, но он точно не будет выполнять указания США. Если говорить об инструментах влияния, то американцам следует думать не о том, как надавить на Китай, а как заставить Россию прекратить войну. Китай в этой ситуации - лишь дополнительный инструмент", - сказал Фесенко.

При этом, по мнению эксперта, с Китаем можно договариваться.

"С Китаем можно договариваться. Пока что ситуация с ним сложная. Судя по последним событиям, Трамп пытается одновременно давить на Китай чисто торговым путем. Но это не имеет ничего общего с Украиной или прекращением войны. Это исключительно вопрос экономических интересов США. Фактически, сейчас идет очередной этап торговой войны между Китаем и США, которая уже была во время первого президентства Трампа. Сейчас этот конфликт снова набирает обороты. Если США и Китай будут договариваться об определенных экономических и торговых компромиссах, тогда, возможно, одним из пунктов этих договоренностей станет более активная роль Китая во влиянии на Россию. Только такая логика может сработать, и то не сразу", - добавил он.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Украина ожидает от партнеров гарантий безопасности, а членство в НАТО является самым дешевым вариантом обеспечения таких гарантий. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс не должен обсуждаться с Россией, а решаться между Киевом и членами НАТО.

Зеленский подчеркивает важность окончания войны справедливым миром и необходимости сильных гарантий безопасности, в частности через членство в ЕС и НАТО. Он отметил, что также обсуждается возможность размещения западных войск в Украине.

В свою очередь НАТО рассматривает два возможных варианта гарантий безопасности для Украины в рамках потенциального соглашения о прекращении огня с Россией, сообщает Foreign Policy. Первый вариант предусматривает длительную экономическую и военную поддержку Украины, включая поставки оружия, финансовую помощь и восстановление страны, с возможностью будущего вступления в НАТО. Второй вариант включает немедленную защиту Украины по пятой статье Альянса.

Читайте также:

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред