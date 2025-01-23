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Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины

Ангелина Подвысоцкая
23 января 2025, 15:11
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Президент настаивает на необходимости вступления Украины в НАТО.
Зеленский, НАТО
Вступление в НАТО является самыми дешевыми гарантиями безопасности / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Украина ожидает от партнеров гарантии безопасности. Членство Украины в НАТО - самые дешевые гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Он также отметил, что вопрос членства Украины в НАТО не нужно обсуждать с Россией на мирных переговорах, ведь это должно решаться между Киевом и членами Альянса.

"Прежде всего, нет, пока что, поддержки - не было до этого поддержки на 100% от Соединенных Штатов, Германии, Венгрии и Словакии относительно нашего вступления в НАТО. И перед тем, как говорить, что там хочет Россия - меня это не очень интересует. Меня интересуют союзники - почему они не хотят? Но я вам скажу, в какой-то момент все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности. Самые дешевые", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также прокомментировал желание Путина уменьшить численность украинской армии. Зеленский акцентирует на том, что это невозможно, ведь тогда способность РФ оккупировать Украину будет расти. Поэтому Украине нужна миллионная армия.

"Если Украина не в НАТО... а напротив вас человек, безусловно больной, с желанием оккупировать нас, и если у него армия миллион плюс, полтора миллиона - вы не сможете держать его удары, если у тебя не будет армии около миллиона. Дальше у меня вопрос, абсолютно откровенный: где мы возьмем ресурс? Или вся наша экономика должна будет работать на армию, которая (насчитывает - ред.) миллион в Украине, или кто-то будет объединенно финансировать эту армию? Поэтому я и говорю - НАТО дешевле, потому что кому-то придется финансировать такую армию. Мы не сможем это сделать самостоятельно", - пояснил Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос относительно того, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации пока нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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