Какой будет война в 2025 году: генерал НАТО оценил угрозу прорыва фронта

Военная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов вряд ли прекратится, считает генерал Кристофер Каволи.

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России не хватает военных, она не способна на быстрые массовые прорывы на фронте - генерал НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Что прогнозирует генерал НАТО:

Внезапного поражения Украины не будет

Россия не способна пойти на быстрый прорыв фронта

Европа усилит военную поддержку Украины

У агрессора России сегодня нет военного потенциала для того, чтобы реализовать быстрое наступление на поле боя с массовым прорывом фронта. Враг испытывает нехватку военных. В 2025-м будет больше небольших наступательных действия, а военная поддержка Украины со стороны США вряд ли прекратится. Об этом заявил американский генерал, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Как сообщает Голос Америки, на полях Всемирного экономического форума в Давосе он рассказал о том, что не верит во внезапное поражение Украины и резкий прорыв со стороны российских оккупантов.

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"Я не переживаю, что Украина может внезапно проиграть. Я не вижу потенциала для массированного прорыва (россиян). И это не политическое, а военное видение. Это связано с (ситуацией) у обеих сторон – эффективная оборона, которую делают украинцы, но также со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы совершить потенциальный прорыв", - отметил Каволи.

Какой будет война в 2025 году

По мнению генерала, в этом году следует ожидать больше небольших наступательных действий. Атаки утомительны для вражеских войск, которые вынуждены были привезти тысячи новых оккупантов уже из КНДР.

"Я думаю, что мы продолжим видеть это напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы со стороны россиян. Думаю, это будет в значительной степени определять конфликт и заставит россиян использовать больше оружия сдерживания, как мы увидели, как они это делают в последние годы", - говорит Каволи.

Поддержка Украины со стороны Запада

Как полагает высокопоставленный военный, Штаты вряд ли остановят военную поддержку Украины. К тому же растут объемы помощи со стороны Европы.

"Во-первых, это гипотетически, с этим надо быть осторожным. Во-вторых, я бы обратил внимание на очень существенное увеличение европейской помощи, которую отправляют Украине, особенно в вопросе боеприпасов был ощутимый рост производства артиллерийских снарядов и ракет от наших европейских союзников", - добавил Кристофер Каволи и подчеркнул, что прогнозирует дальнейшее усиление поддержки Украины от Европы.

Ситуация на фронте в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в группировке Хортица ранее сообщили, что войска РФ продолжают наступать в Донецкой и Харьковской областях. Противник атакует на Краматорском, Торецком, Харьковском и Купянском направлениях. Самое тяжелое направление – Покровское.

Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Россияне будут пытаться оккупировать Покровск, однако возможный выход на админграницы Днепропетровской области им ничего не даст, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Как полагает он, основная "цель" врага – оккупация всего Донбасса и части территорий Харьковщины, которые осенью 2022 года были освобождены Силами обороны Украины.

В районе Часового Яра сложная, но не критическая ситуация, считает военный аналитик Евгений Дикий. Город расположен на господствующих высотах, поэтому оккупанты заинтересованы в его захвате.

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