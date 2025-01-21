Удержит ли ВСУ Днепропетровскую область: Тимочко предупредил о возможном наступлении РФ

Если Россия не сможет добиться успеха на фронте, тогда их аргументы во время переговоров с США будут слабыми.

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Где готовят новое наступление россияне / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 31 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Тимочко:

РФ будет пытаться оккупировать или прорвать оборону в Покровске

Россия может начать наступление на Днепр

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что для россиян достижение административных границ Днепропетровской области имело бы символическое значение, хотя географически это ничего не меняет.

По его словам, если Россия начнет наступление на Днепр и не добьется успеха, это лишь продемонстрирует ее слабость и неумение проводить стратегические военные операции. Для Путина это неприятно в рамках переговорного процесса, поскольку это потеря стратегических аргументов в пользу России, отметил Тимочко в эфире "Еспресо".

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"Если Россия не сможет достичь успеха в Донецке, Луганске и на Курщине, их аргументы во время переговоров с Америкой будут слабыми. К тому же, выход на границы области не означает заход в урбанизированную или промышленную зону Днепропетровщины. Поэтому они продолжат пытаться оккупировать или прорвать оборону в Покровске. Часть их войск была высвобождена с Кураховского направления, и они начинают наносить артиллерийские удары по самому городу. Поняв, что легкого входа в город не будет, они будут пытаться атаковать с юго-запада, а также, вероятно, будут атаковать в лоб, поскольку массированные артиллерийские удары обычно предшествуют наступлению российской пехоты", - сообщил он.

Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

Основная задача, поставленная перед российской армией сейчас - это достичь стратегических целей, поставленных Путиным, по оккупации Донецкой и Луганской областей, а также попытаться восстановить контроль над Харьковскими территориями, которые были в оккупации.

"Их задача также включает прорыв обороны Вооруженных Сил на любом из направлений, достижение хотя бы оперативного или стратегического успеха. Все эти тактические продвижения даются большими стратегическими потерями. Российское командование осознает, что это влияет на состояние военных, их готовность воевать. Путин будет дальше требовать от своих войск продвижений. Курщина также является нерешенным вопросом для Путина, поскольку для россиян есть угроза, что украинцы могут там провести контрнаступательные действия", - добавил он.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее информировал Главред, что ВСУ грозит окружение на фронте из-за прорыва россиян к границе с Днепропетровщиной. Над Великой Новоселкой, последним крупнейшим пунктом на Времовском направлении, нависла угроза окружения украинских военных. Ситуация напряженная.

ВСУуничтожили и пленили оккупантов, которые совершили военное преступление против украинских военнопленных. Во время допроса оккупанты признались в том, что взяли в плен украинских военных, после чего их командир роты по рации приказал казнить бойцов ТРО.

ВСУ уничтожили важную технику РФ в Белгородской области. Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400. Отмечается, что атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ.

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