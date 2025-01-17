РФ могут прорваться к границе с Днепропетровской областью: ВСУ грозит окружение

Аналитики сообщили о попытках врага взять населенный пункт в кольцо на Времовском направлении.

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Какая ситуация на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Ключевые тезисы DeepState:

Оккупанты хотят захватить Великую Новоселку

РФ пытается перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты стремительно продвигаются к границе с Днепропетровской областью. За последние дни они оккупировали Нескучное и почти заняли Времовку.

Согласно информации DeepState известно, что над Большой Новоселкой, последним крупнейшим пунктом на Времовском направлении, нависла угроза окружения украинских военных.

видео дня

Также аналитики сообщили о попытках врага взять этот населенный пункт в кольцо. Действия оккупантов все больше свидетельствуют о том, что они хотят захватить Великую Новоселку, при этом не ввязываясь в бои в застройке.

Эксперты прогнозируют, что противник будет в дальнейшем пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке на севере.

Какова ситуация на фронте / скриншот: deepstatemap

В DeepState также напомнили, что оккупанты за последние три дня захватили Нескучное и проводят дозачистку Временки.

Аналитики удивляются, что еще на середину дня 15 января была информация о том, что Силы Обороны оказывают сопротивление в Нескучном, однако ближе к ночи россияне уже были в центре Временки.

"Каким образом за три дня целых два села оказались пустыми - нам пока неизвестно", - говорится в сообщении аналитиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ уничтожили важную технику РФ в Белгородской области. Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400. Отмечается, что атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ.

Россияне штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях" на Покровском направлении. По словам офицера ВСУ, противник активно использует погодные условия, чтобы под покровом тумана или ночью передвигаться и накапливаться. Но Силы обороны обнаруживают врага и пытаются на дальних подступах уничтожить.

Украинские военные хитро перемололи врага на важном направлении. Сергей Цехоцкий сообщил, что примерно 300 убитыми и ранеными в день теряет российская армия на Покровском направлении. Также противник не может прорвать оборону из-за исправной работы украинских подразделений, включая пехоту и пилотов БпЛА.

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