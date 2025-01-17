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Станут стеной: аналитик объяснил, будут ли миротворцы воевать на стороне ВСУ

Анна Косик
17 января 2025, 18:34
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Размещение миротворческих войск на территории Украины может регулироваться только в рамках договора с РФ.
Войска НАТО, ВСУ
Договоренности с союзниками не будут предусматривать вступление в бой с РФ иностранных военных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/USNATO

Что сказал Шарп:

  • Миротворцы вряд ли будут воевать на стороне Украины
  • Считать серьезной гарантией миротворческий контингент нельзя
  • Иностранные войска в Украине могут стать посредником между Украиной и РФ

Украина и ее союзники активно обсуждают вопрос размещения иностранных войск в рамках миротворческой миссии на территории Украины. Однако это не означает, что иностранных военных будут привлекать к боевым действиям на стороне ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, речь не идет о том, что миротворческий контингент размещается в рамках двусторонних обязанностей и становится на сторону Украины для начала боевых действий.

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"Когда мы говорим о миротворческих контингентах - это совсем другой статус. Это не означает, что союзник прибыл в Украину повоевать на твоей стороне. Миротворческий контингент - это нечто совершенно новое. Какой-то серьезной гарантией его считать нельзя. Хотя он тоже может иметь значение", - пояснил он.

Важным нюансом является и то, что миротворцы могут появиться в Украине только при условии заключения договора и со страной-агрессором Россией, который будет определять, где именно будет размещен контингент.

"Им даются определенные полномочия. Но полномочия стран, даже если они дружественные к Украине, контингент достаточно широкий, насколько я могу судить, не предусматривает то, что если Россия пытается атаковать Украину, то условный английский контингент вступает в бой как часть ВСУ. Вероятно, это не так", - добавил аналитик.

Назначением миротворческого контингента, по словам Шарпа, скорее всего будет отслеживание нарушений и посредничество между сторонами конфликта, что усложнит для РФ ситуацию, ведь оккупантам придется быть более осмотрительными, чтобы не нарушить договор.

"Потому что если ты вдруг ударишь по контингенту стран НАТО, которые здесь находятся по договоренности, это может создать для России определенные проблемы. Но опыт показывает, что миротворческий контингент, с редкими исключениями, не имеет функции союзника, который воюет на твоей стороне. Агрессор может пренебречь миротворцами. Например, если он решил атаковать, поехать мимо них, понимая, что миротворческий контингент не приехал сюда воевать", - подчеркнул он.

Миротворческая миссия в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что страны Запада и Европы неоднократно поднимали вопрос об отправке своих военных в Украину. По мнению исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача военный контингент миротворческой миссии может насчитывать от 100 до 150 тысяч, оптимально где-то 120 тысяч.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что ведутся переговоры о возможном размещении в Украине миротворцев из Франции и Великобритании.

Накануне также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие солдаты вполне могут появиться в Украине, однако есть важное условие - прежде всего необходимо прекращение огня.

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Кто такой Давид Шарп?

Давид Шарп - израильский военный обозреватель.

Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем.

Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

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