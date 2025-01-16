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Размещение западных войск в Украине: у Зеленского раскрыли детали

Юрий Берендий
16 января 2025, 18:27
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Продолжаются консультации по размещению войск Британии и Франции в Украине, что может стать частью гарантий безопасности, отметил Ермак.
Размещение западных войск в Украине: у Зеленского раскрыли детали
Появились новые детали размещения западных войск в Украине / Коллаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНИАН

О чем сказал Ермак:

  • Продолжаются переговоры о размещении войск Британии и Франции в Украине
  • Главной гарантией безопасности для Украины остается вступление в НАТО

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что ведутся переговоры относительно возможного размещения в Украине миротворцев из Франции и Великобритании. Об этом он сообщил во время эфира телемарафона.

По его словам, инициатива принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, а недавняя встреча премьер-министра Великобритании с Макроном подтверждает, что этот вопрос обсуждается.

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Ермак уточнил, что пока не может раскрывать деталей, поскольку консультации продолжаются.

"Я могу подтвердить, что такие переговоры продолжаются и, безусловно, очень важно, что они могут стать частью определенных гарантий безопасности", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что основной гарантией безопасности для Украины остается полноценное членство в НАТО.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Размещение западный войск в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша официально заявила, что пока не планирует отправлять собственные войска в Украину после прекращения огня, отметил премьер-министр Дональд Туск.

Страны ЕС обсуждают возможность создания коалиции из 5-8 государств для организации миротворческой миссии в Украине. Западные войска могут стать одним из вариантов гарантий безопасности для страны, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Идея введения западных военных контингентов, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном, рассматривается как возможный способ обеспечения стабильности и безопасности Украины. Это может стать важным шагом для сдерживания агрессии и достижения долговременного мира в регионе. Главред собрал главное, что стоит знать о вероятности ввода западных войск в Украину.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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