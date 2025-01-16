Риторика Трампа кардинально изменится: чего ждать после инаугурации - Ягун

После инаугурации, все заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа будут иметь уже юридические последствия, отметил Ягун.

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Риторика Дональда Трампа изменится после инаугурации - чего ждать / Коллаж Главред, фото:Donald J. Trump/Facebook, скриншот из видео

О чем сказал Ягун

Риторика Трампа претерпит изменения после инаугурации

Стоит игнорировать все нынешние заявления Трампа

Риторика новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно Украины и мировых событий претерпит значительные изменения после его инаугурации 20 января. Такое мнение высказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор в отставке Виктор Ягун во время чата на "Главреде".

Ягун пояснил, что изменения в риторике Трампа неизбежны, ведь, заняв пост президента, он будет отвечать за каждое свое слово. Все его заявления будут иметь юридические последствия, что заставит Трампа или выполнять обещанное, или воздерживаться от экспрессивных высказываний.

"Поэтому я бы игнорировал все нынешние заявления", - подчеркнул Виктор Ягун.

Кроме того, он также отметил, что Трамп уже успел поссориться со многими из-за своих действий и слов. В частности, напряжение возникло в отношениях с Германией и Великобританией из-за "неадекватного Маска", а также с Данией, Панамой и другими странами из-за его собственных заявлений.

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"Если бы Трамп ссорился с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, это было бы понятно, но с ними он почему-то не ссорится, зато портит отношения со своими союзниками", - резюмировал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко поделился мыслями относительно вероятности начала переговоров между Киевом и Москвой уже в 2025 году.

Мир в Украине должен стать официальной политикой США, считает кандидат на должность государственного секретаря Марко Рубио. Во время слушаний в Сенате он заявил, что достижение мира потребует "уступок" с обеих сторон.

Дональд Трамп, который неоднократно заявлял накануне выборов, что заключит соглашение между Украиной и Россией в первый день своей каденции или даже раньше, сейчас отложил эти сроки, отмечает Reuters со ссылкой на советников новоизбранного президента США.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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