Договорённость о прекращении огня вроде "Минска" может быть достигнута через 3-4 месяца – Ягун

Россию в 2025-м ждёт много креатива от ВСУ и украинских спецслужб, убеждён Виктор Ягун.

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Россия на грани и крайне нуждается в передышке на полгода-год, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с бывшим заместителем главы СБУ, генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, чего ждать Украине от Трампа, и почему Россия зря на него надеется, какие креативные сюрпризы ждут россиян в 2025 году от ВСУ и украинских спецслужб, какие гарантии безопасности со стороны западных стран заставят Путина остановиться, почему Россия обречена развалиться и потерять территории, на чём держится власть ФСБ в РФ, а также когда российские спецслужбы закроют проект под названием "Путин".

Представляем стенограмму чата с Виктором Ягуном.

Татьяна К.: Много шума наделали последние заявления Трампа на пресс-конференции. Как вы оцениваете то, что было сказано об Украине в контексте войны и членства в НАТО? Если отталкиваться от этих заявлений Трампа, какую политику в отношении России и Украины будут выстраивать Штаты при новом-старом президенте?

Виктор Ягун: Не стоит обращать внимание на эти слова, ведь если учитывать абсурдное заявление Трампа о том, что он будет силой захватывать Панамский канал и присоединять Канаду к США, то сказанное об Украине на этом фоне будет выглядеть вообще несерьёзно. Трамп точно так же говорил бог весть что перед 2016 годом, а потом выяснилось, что политическая система США построена таким образом, что президент не имеет всех рычагов и полномочий, чтобы принимать решения самостоятельно и "махать шашкой". Пока Трамп не займёт пост президента, 99,9% его заявлений – это политический пиар. Принимать во внимание нужно будет те заявления Трампа, которые он будет делать после 20 января, когда состоится инаугурация.

Главред: То есть вы думаете, что после инаугурации риторика Трампа существенно изменится, и он будет более сдержанным?

Виктор Ягун: Она не может не измениться. Когда Трамп будет на посту президента, он будет нести ответственность за свои слова, потому что каждое его заявление будет юридически зафиксировано, поэтому ему придётся либо выполнять сказанное, либо просто молчать.

Поэтому я бы игнорировал все нынешние заявления.

Кстати, Трамп уже много с кем поссорился: из-за неадекватного Маска – с Германией и Британией, из-за собственных слов – с Данией, Панамой и другими. Если бы Трамп ссорился с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, это было бы понятно, но с ними он почему-то не ссорится, зато портит отношения со своими союзниками.

Риторика Трампа в отношении Украины изменится, как только он займёт пост президента, считает Ягун / Фото: Офис президента Украины

Мисько: Означают ли заявления Трампа относительно членства Украины в НАТО, что США в угоду государству-агрессору России могут зафиксировать недопустимость такого членства? Если Трамп танцует под дудку Путина, что тогда дальше, какие ещё условия будет диктовать Путин Трампу?

Виктор Ягун: Трамп не может издать указ, что он не принимает Украину в НАТО. Он не является президентом или руководителем НАТО, потому что Альянс является коллективным органом, который принимает коллективные решения.

Это означает одно: США в течение четырёх лет, пока Трамп ими будет руководить, не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. А через четыре года Трампа уже не будет уже у власти, также не известно, что тогда будет с Фицо и Орбаном.

Сейчас действительно очень вероятно, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие четыре года, но она и не требует немедленного вступления. Хотя некоторые справедливо отмечают: когда-то говорилось, что системы Patriot нигде, кроме стран НАТО, не могут быть, но оказалось, что могут: эти системы есть и на Тайване, и в Австралии, и в Японии, и в Израиле. Именно поэтому Украина не просит, а требует: если вы не хотите нас принимать в Альянс, то дайте нам такие же гарантии безопасности, которые имеют перечисленные страны, и тогда мы, находясь вне блока НАТО, точно будем знать, что в случае опасности за нас кто-то вступится.

В своё время, когда Польша вела войну с фашистской Германией, Британия стала первой, кто выступил на её защиту. А всё потому что Британия ранее подписала соответствующий договор, поэтому король заявил: "Мы в состоянии войны с Германией". Если мы с Британией подпишем 100-летний договор, который сейчас готовится, нам будет достаточно, что британское руководство заявит, что Великобритания отныне в состоянии войны с Россией и защищает Украину, согласно договору.

Если у нас будут такие гарантии, нам большего и не потребуется.

К тому же есть страны, которые точно не будут поддерживать Трампа в его риторике, а потому он не может полностью заблокировать вступление Украины в НАТО – он может лишь отсрочить его на четыре года.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Главред: Если реалистично оценивать настроения западных стран, какие действенные гарантии безопасности они могут предоставить Украине на ближайшие четыре года, если Трамп и вправду пообещает Путину невступление нашей страны в НАТО?

Виктор Ягун: Не знаю, потому что не понимаю, какими могут быть действенные гарантии безопасности, кроме введения иностранных войск и создания их баз на территории Украины. Подчёркиваю, не миротворцев, а именно войск. Только создание военных баз западных стран, например, вдоль линии соприкосновения, может быть гарантией того, что Путин дальше не полезет. Но готовы ли к этому наши партнёры – открытый вопрос.

Какие вообще могут быть гарантии для нас? Либо членство Украины в НАТО, либо накачка нашей страны оружием, долговременные поставки которого чётко гарантируются, либо ввод войск западных стран на территорию нашей страны. Если в Украину введут войска численностью хотя бы до 10 тысяч человек и разместят определённые элементы военной инфраструктуры на нашей территории, например, в Днепре, Полтаве или Николаеве, Россия точно успокоится.

Впрочем, я не убеждён, что успокоится Украина. Не понимаю, что должно произойти, чтобы Украина успокоилась и подписала соглашения до возвращения всех территорий. Ведь прежде всего Украина не может и не имеет права подписывать соглашения, потому что, пока Россия не отведёт свои войска к границам 1991 года, никакие соглашения не будут действительны.

Например, между Японией и Россией мирного соглашения не существует, потому что РФ оккупировала японскую территорию. Посчитайте, сколько уже лет прошло с 1945-го, когда не было подписано соглашение.

Только ввод в Украину иностранных войск будет действенной гарантией безопасности, кроме членства в НАТО, убеждён Ягун / Пресс-центр НАТО

Главред: А насколько велика угроза того, что Украину оставят ни с чем: не будет ни членства в НАТО, ни гарантий безопасности?

Виктор Ягун: Всё может быть.

Хочу подчеркнуть, что Россия в любом случае не сможет переварить Украину, она не способна переварить даже ту территорию, которую уже захватила. На оккупированных территориях у России огромные проблемы, там просто творится какая-то вакханалия. Например, на оккупированных территориях начинают увольнять учителей русского языка, которые являются украинцами, а вместо них присылают учителей из Дагестана (ну, да, именно там живут носители русского языка). Читал сообщение уволенной учительницы, которая очень ждала "русский мир", а теперь в отчаянии и не понимает, почему она не подходит. А всё просто: она – украинка. То есть Россия не может навести порядок даже в тех регионах, которые считались русскоязычными или пророссийскими. А что будет, если она попытается захватить всю Украину! Да и не сможет Россия этого сделать.

Россия не способна переварить Украину ещё и потому, что сейчас она на пределе своих возможностей и начала истощать сама себя. Россия очень надеялась, что с приходом Трампа что-то изменится в её пользу, но зря. До РФ никак не дойдет, что Трамп – не король и не герцог, и он не способен самостоятельно полностью изменить политику США, а вот "накуролесить" может, и это уже заметно.

В любом случае Украина просто так оружие не сложит, а подписывать какие-либо мирные соглашения не может чисто юридически. Посмотрим, чем все это закончится.

Вспоминается один анекдот. Старый дед-бандеровец, раненый ещё в 40-50-е годы, выходит из комы и расспрашивает родных:

- Что сейчас происходит?

- Украина уже независимая.

- Как замечательно! И как сейчас?

- Идёт война с Россией.

- Ну, это понятно. А где именно идет война?

- В Донецке и Луганске.

- Ого! Как за эти годы вы далеко продвинулись!

Нужно понять глубину этого анекдота: Россия Львов брала в 1915 году, потом в 1939-м, потом в 1944-м – и что, где Львов, а где Россия!

Я не удивлюсь, если кто-то выйдет из комы через 50 лет и спросит, где идёт война с Россией, а ему скажут: да вот, мы Ростов защищаем.

Такая уж история России. Россия – как "шагреневая кожа": каждые 50 лет она уменьшается, потому что просто не может удерживать все свои территории в современных условиях.

Дункан: Как вы оцениваете значение и перспективы нынешнего наступления ВСУ на Курщине? Какова его цель, по-вашему? Как думаете, смогут ли россияне избавиться от присутствия Украины на собственной территории до 20 января?

Виктор Ягун: До 20 января точно никто ничего не сможет. Дедлайны по освобождению Курщины ставились российским руководством уже не раз, но ВСУ до сих пор контролируют часть территории России. Задача "освободить Курщину до 20 января" аналогична планам россиян "до нового года выйти на границы Донецкой области" – вероятно, они просто забыли уточнить, до какого именно нового года.

Если бы не было Курской операции, ситуация для нас была бы крайне сложной, и наши позиции в Донецкой области не были бы лучше, если бы мы бросили силы не на Курщину, а на Донбасс. Ситуация была бы такая же, как сейчас, возможно, даже более критическая, потому что Россия бросила бы все усилия именно на Донецкую область, но в то же время у нас была бы ещё оккупированная территория на Черниговщине и Сумщине. Ведь россияне в прошлом году готовили наступление на нескольких направлениях: на Харьковщине, и там мы видели действия врага в мае, а также должны были состояться операции в Сумской и Черниговской областях.

Курская операция ВСУ позволила избежать оккупации Сумщины и Черниговщины, отметил Виктор Ягун / УНИАН

России это было нужно для того, чтобы настаивать на закреплении реалий на земле. Россияне говорили бы примерно так: "Мы захватили часть ваших территорий, которые не являются российскими по нашей конституции, поэтому мы вам отдадим эти территории, но вы нам взамен – Херсонщину, Запорожье, Донецкую и Луганскую области полностью".

С началом Курской операции ситуация изменилась кардинально: теперь Россия даже не поднимает вопрос реалий на земле. В то же время исчезли и проекты мирных соглашений, которые предлагали Китай и Бразилия, потому что их предложения базировались именно на закреплении реалий на земле. После Курской операции ВСУ ничего подобного не будет.

Да и вообще, Стародубщина – это украинские земли. Более того, украинские земли есть и на Дальнем Востоке, но сейчас вменяемые люди не будут говорить, что мы начнём отвоёвывать Зелёный Клин, Серый Клин или Жёлтый Клин – там много Клиньев было. Нам точно сейчас не до Клинов – здесь бы Украину удержать.

Главред: Как ВСУ удаётся долгое время удерживать под контролем часть Курской области, хотя россияне постоянно пытаются их оттуда вытеснить, воюя на собственной территории, то есть в каком-то смысле им легче, а также усилившись войсками Северной Кореи?

Виктор Ягун: Я не являюсь военным стратегом, поэтому мне сложно это комментировать. Впрочем, стоит отметить, что на Курщине со стороны врага в основном воюют не кадровые военные подразделения, хотя, безусловно, определённые обученные силы россияне подтянули, например, 810-ю бригаду морской пехоты. Да надо видеть этих российских морпехов! Я прекрасно помню 810-ю бригаду в Севастополе: это были двухметровые дылды. Теперь таких морпехов там нет. Да и вообще, у России нет кадровых войск, которые она может использовать для противодействия украинским. Конечно, я не говорю, что наши военнослужащие все, как один, богатыри, но у нас ситуация другая.

Кроме того, Украина на Курщине использует тактику не сплошного фронта, а маневренной войны. Поэтому, когда россияне пытаются куда-то наступать, приходят в определённое село, а там никого нет. И тут выясняется, что другое село в тылу врага, которое россияне только что оставили, уже захвачено украинскими войсками. То есть наши просто обходят армию врага и заходят с другой стороны ей в тыл. И тогда россияне в панике отступают, потому что не понимают, что будет дальше. Вот такая война: друг за другом гоняются. И именно Украина навязывает россиянам такую войну.

К тому же россияне пытаются брать те или иные населённые пункты на Курщине, используя КАБы, но там эти авиабомбы летят по российским городам и селам, разрушая дома россиян.

Противник задействует много срочников и северных корейцев в Курской области. Все пугали северными корейцами – мол, сейчас придут настоящие хорошо подготовленные монстры, но мы видели тех "монстров" и видели, как они перепуганы тем непонятным, что жужжит у них над головой, и рисуют это. Такая вот армия противостоит нам на Курщине. Конечно, нельзя недооценивать врага, но все это факты.

Заметки уничтоженного на Курщине солдата КНДР о том, как сбить украинский дрон / Telegram Сил специальных операций ВСУ

y-grek: Насколько вероятно, что в 2025 году операции, аналогичные Курской, начнутся в других областях России? Какие сюрпризы ВСУ могут готовить для оккупантов на их территории?

Виктор Ягун: Это сложно прогнозировать. Когда мы начинали Курскую операцию, мы использовали эффект неожиданности, потому что враг действительно такого от нас не ожидал. Сейчас, например, можно было бы провести некую десантную операцию в глубине российской территории и забросить вертолётами роту солдат, которые бы прошлись маршем по российским сёлам, снимая российские флаги и устанавливая наши – устроить врагу настоящий "куролес". Но нашим военнослужащим и спецслужбистам хватает креатива, поэтому они придумают нечто такое, чего враг вообще не ожидает.

После того, как Украина использовала морские дроны против авиации, то есть фактически в качестве авианосцев, которые несли на себе дроны, уничтожившие ПВО на побережье Черного моря, в частности, в Лазурном и Скадовске, можно ожидать чего угодно. Подобные креативные вещи в 2025 году также будут.

Впрочем, в течение ближайших трёх-четырёх месяцев может быть достигнута договорённость о прекращении огня наподобие "Минска". И это может произойти не потому, что так хотят наши войска или народ Украины, а потому что такова действительность. Всё об этом говорит.

Но надо понимать, на какой стадии будет Россия в период переговоров, будут ли с неё снимать санкции, взамен требуя, чтобы она отступила на 100 км назад. Всё может быть. И в какой-то момент Россия может просто рассыпаться так, как это было в Сирии. И этого никто не мог предвидеть, никто на это не мог рассчитывать. Так же и в 1991 году никто не мог подумать, что несколько сумасшедших поднимут ГКЧП, но, тем не менее, подняли и завалили Союз. В России тоже могут найтись силовики, которые скажут, что Россия неправильно проводила "СВО", ей не нужно перемирие – ей нужна победа и вхождение в Киев.

Главред: Вы говорите о том, что в ближайшие три-четыре месяца возможно прекращение огня. Но за десять лет войны с Россией мы уже видели много попыток объявить перемирие, также мы видели, как эти режимы быстро срываются. Что даёт основания полагать, что на этот раз прекращение огня действительно будет? Об этом много говорит Трамп, но каким образом он может этот режим гарантировать?

Виктор Ягун: Трамп никак не сможет это гарантировать. Но он может пригрозить Украине прекратить помощь. Ну, прекратит, и что? 2025 год мы можем пройти гораздо лучше, чем 2024-й, даже без помощи Соединённых Штатов Америки. Нам будет тяжело и некомфортно, но накопленный нами запас прочности и сделанные наработки позволят нам держаться.

К тому же помощь США уже заложена и поступает вопреки желанию Трампа. Трамп просто не может разорвать коммерческие контракты. Он сам является коммерсантом, поэтому прекрасно понимает, что если контракт подписан и профинансирован, а теперь по нему должен быть произведён и передан товар, никто этот процесс не остановит.

Поэтому 2025 год мы переживем и в финансовом смысле, и в военном.

А вот переживет ли 2025-й Россия, которая уже на грани, – это вопрос. По разным оценкам, после июня 2025 года её может ждать коллапс: финансовый, энергетический, жилищно-коммунальный (о нём в России просто пытаются скрыть информацию, но там огромная проблема с коммунальным хозяйством – неизвестно, кто кого замораживает).

Поэтому в перемирии в первую очередь заинтересована Россия. Ей нужна передышка хотя бы на полгода-год, чтобы хотя бы провести ротацию. Проблема России заключается в том, что у неё есть люди для войны, но нет времени на их подготовку, в частности, на подготовку хоть какого-то количества офицеров и проведение ротации. Потому что сейчас у россиян на фронте такой "винегрет" из зеков, наёмников, добровольцев и т.д.! Фактически кадровой армии у России не осталось.

Россия на грани, с июля 2025 года её может ждать коллапс, отметил Ягун / kremlin.ru

Главред: То есть к соблюдению режима прекращения огня придётся принуждать Украину, а не Россию?

Виктор Ягун: Да, Россия очень хочет прекращения огня, потому что ей позарез нужна передышка в виде прекращения огня. Но Россия не хочет переговоров, потому что не достигла своей цели на поле боя. Переговоры Москве невыгодны сейчас, потому что будут предусматривать закрепление реалий на земле, то есть захваченные территории останутся за каждой из сторон.

Правда, непонятно, что россияне будут делать с захваченной территорией, потому что она им просто не нужна в том виде, в котором она есть. Это будет просто выкачиванием денег из российского бюджета. Для коррупционеров это, конечно, классная штука – списывать деньги в пустоту, потому что никто в РФ не будет проверять, восстанавливается Авдеевка или нет, достаточно будет показать два-три восстановленных дома, а остальные средства просто списать.

Украине в какой-то степени тоже нужно прекращение огня, потому что нам не помешают передышка и ротация, то есть остановиться, подтянуть резервы, понять наши позиции, решить определённые проблемы.

То есть передышка будет полезной обеим сторонам.

А переговоры и соглашения – это другое дело. Как человек, имеющий юридическое образование, я не понимаю, каким может быть соглашение в нынешних обстоятельствах. Мирное соглашение мы не можем подписать. А что тогда? Восстановить Договор о дружбе и сотрудничестве? Или вспомнить закон об Азовском море, которое Россия сделала своим внутренним и радуется этому?

Kattie: В каком завершении войны заинтересованы Трамп и США, и как их видение коррелируется с желаемым для Украины вариантом?

Виктор Ягун: Никак не коррелируется.

Трампу просто нужно, чтобы не было этой войны, чтобы США не тратили средства на Украину.

Для Трампа главная задача – сделать Америку великой. Но он не понимает, что Америка сама по себе, в своем собственном соку, не будет великой. Без геополитических успехов на Ближнем Востоке, Европейском континенте, Дальнем Востоке, в Тихоокеанском регионе США великими не будут. Трамп слишком зациклен на бизнесовых моментах.

Я всё-таки надеюсь, что с появлением более-менее адекватных советников в политике Трампа появится какая-то геополитическая составляющая, а также надеюсь на систему противовесов и сдержек, которая была построена в США много лет назад и которая будет держать любого непредсказуемого человека в определённых рамках.

Simona: Как так случилось и почему, что Путин и Трамп пока что поют в унисон? По крайней мере, если Трамп станет заставлять Киев принять требования Москвы, этому вряд ли кто-то удивится. Почему Трамп симпатизирует российскому диктатору?

Виктор Ягун: Трампу нравятся сильные личности. Так же, как и Путин, ему нравится Ким Чен Ын. Трампу импонируют люди, которые всё держат под контролем, но он не понимает сути.

Когда Трамп поедет на встречу с Путиным (кстати, очень интересно, где эта встреча может состояться, наверное, нигде, кроме Турции), ему должны объяснить, что он будет говорить с международным преступником. Да и о чём Трамп и Путин будут договариваться? О том, что Украина не будет в НАТО? Пусть Украину спросят.

Ещё не известно, как именно Трамп будет ломать Украину. Прекратит давать помощь? Тогда американские оружейные магнаты спросят у Трампа, кто им компенсирует расходы на то, что они уже запустили заводы и уже производят продукцию, которая должна быть реализована в Украине. Сам Трамп компенсирует? Или Маск своими "теслами"? Вы думаете, так просто республиканцы согласились проголосовать за те 60 миллиардов долларов – они проголосовали только потому, что 90% тех миллиардов остались в США, причём в штатах, которые голосуют за республиканцев.

Трампу импонирует Путин, но он понимает, что Америка в своём собственном соку никогда не будет великой, отметил Ягун / kremlin.ru

Михайленко Л.: Поделитесь, пожалуйста, вашим прогнозом относительно возможного хода войны в 2025 году? Сколько вообще ещё война может продолжаться?

Виктор Ягун: Война может длиться множество лет. К сожалению. Мы вполне можем повторить судьбу Израиля, где война не прекращается. Израиль живёт в постоянной боевой готовности и постоянно ждёт ударов, и мы можем жить в таких же условиях.

Всё зависит от того, что будет происходить в России. Если Россия будет существовать в её нынешнем виде, мира не будет никогда, даже после смены строя в РФ и прихода к власти "хороших русских". Россияне всегда будут вспоминать, что "Одесса – русский город" и "в Киеве все говорят по-русски", потому что у них нет другой логики.

Поэтому всё просто: Россия в её нынешнем виде без захвата Киева и его исторического наследия существовать не может. Поэтому она всегда будет пытаться сделать всё, чтобы Украины не существовало. И именно поэтому война может длиться вечно.

Перемирие также может длиться достаточно долго. Вспомните пример Японии и России, где перемирие длится с 1945 года, хотя никто никаких соглашений не подписал. Россия считает захваченную территорию своей, Япония этого не признаёт, а мир просто закрыл глаза.

Точно так же в своё время США не признали аннексию стран Балтии, и они в 1939-1989 годах находились под контролем Советского Союза. СССР исчез – и независимость этих стран восстановилась. Всё встало на свои места за исключением каких-то нюансов. А нюансы, например, такие: от Эстонии в своё время отрезали 20% территории и оставили частью Псковской области. Кто её будет возвращать? Когда Россия распадётся, Эстония просто скажет, что по её документам, это эстонская территория.

Поэтому все просто ждут, когда развалится Российская Федерация: и финны, и эстонцы, и японцы, и китайцы. Об украинцах даже не говорю.

Главред: А что вы скажете относительно прогноза именно на 2025 год?

Виктор Ягун: Экономическая ситуация в России аховая. Почему Россия и хочет перемирия и возможности торговаться за снятие санкций с неё, запуск её газопроводов в Европу и тому подобное. Для России 2025 год очень критический. Все прогнозы экономистов сходятся на середине 2025 года, а 2026-й даже не рассматривается.

Нана: Охватит ли война, непосредственные боевые действия, ещё и Днепропетровскую область? Позволяет ли потенциал противника стремительно продвигаться по Днепропетровщине, и куда он сможет так дойти?

Виктор Ягун: Россия так может дойти до Ужгорода. Лет через 50. Если будет продвигаться теми темпами, что российские войска сейчас захватывают территории.

Наш противник не учитывает собственные потери. Даже во время Второй мировой войны Россия проводила определённые расчеты, и несмотря на то, что тогда минные поля разминировали солдатами, если армия истощалась во время наступления, наступление останавливали, накапливали резервы, а уже потом снова наступали. А у нас тут вообще абсурдная ситуация: россияне уже длительное время давят, постоянно теряют людей (просто огромное количество!), но, несмотря ни на что, не останавливаются.

В какой-то момент, когда наш противник будет истощён, любая наша контратака по флангам завершится печально для российских войск. Если мы обойдём их группировку и зайдём в тыл, все попытки врага захватить территорию закончатся тем же, чем закончились в Херсоне и Харькове. Тогда вся российская наступательная операция, которая длится уже больше года, просто завершится ничем.

Поэтому россияне продвигаются, их задача – выйти на административную границу Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и они не остановятся, потому что им и Киев нужен. А вот Львов они уже "подарили" полякам.

Россия может дойти до Ужгорода, но лет через 50, считает Виктор Ягун / 4-я отдельная танковая бригада

Fargo: Операция по освобождению Крыма и возвращение его под контроль Украины сегодня, по-вашему, является несбыточной мечтой или реалистичной перспективой? И почему после таких успешных атак на военные объекты в Крыму, которые мы наблюдали довольно часто, наступило некоторое затишье, и Крым мы уже несколько месяцев не трогаем?

Виктор Ягун: Это не так, вы должны были слышать, в частности, об операции, когда были сбиты вертолёты. Но дело в том, что в Крыму фактически уничтожен военный потенциал врага. Россияне отвели флот, часть самолётов с аэродромов была передислоцирована, остались какие-то гарнизоны и система ПВО. Поэтому Крым как военная единица уже не является такой мощью, как он был.

Кроме того, обеспечивать Крым боеприпасами, горючим и т.д. просто изнурительно для России. Да и нет в этом смысла, потому что подавляющее большинство боевых кораблей теперь уже находится на территории Краснодарского края, туда же перебазированы основные силы самолётов. Всё, что осталось в Крыму у россиян, – это так, демонстрация присутствия.

По большому счёту, даже небольшая десантная операция на берегу силами одной нашей бригады могла бы серьёзно изменить ситуацию на поле боя. Потому что мы могли бы зайти в тыл группировке войск, которые находятся в Херсонской и Запорожской областях. Россияне об этом просто не думают. И это, кстати, один из вариантов того, что мы можем учудить и на что не рассчитывает наш враг.

Только проблема в том, что у нас нет той десантной мощи и кораблей, которые могли бы это осуществить. А, кроме того, любая подобная операция была бы замечена врагом со спутников, дронов, самолётов и тому подобного. Поэтому сейчас провести масштабную операцию с подготовкой и прикрытием очень трудно.

Но ещё раз подчеркиваю, Крым просто прекратил существовать как цель, потому что там никаких серьёзных военных потуг россиян больше нет. Лупить по пустым казармам и недействующим аэродромам нет смысла. Когда там что-то появляется, появляются и наши дроны, которые уничтожают цели.

По словам Ягуна, в Крыму Украиной фактически полностью уничтожен военный потенциал России / УНИАН

Dorris: Почему Запад проглотил вступление в войну третьей страны – КНДР? Прогнозируете ли вы дальнейшее расширение круга участников этой войны, в частности, за счёт ввода в Украину войск определённых стран Европы?

Виктор Ягун: России просто не к кому обращаться. Иран и так участвует в войне, как и Китай опосредованно. КНДР помогает России солдатами и вооружением. Так что все, кто мог принять участие в войне со стороны России, уже задействованы.

Были опасения относительно возможной переброски в Украину части войск Асада, которые сбежали от повстанцев, но России гораздо легче их перебросить в Ливию, потому что это ближе, чем тянуть их сюда. И это не то количество людей, которое могло бы что-то изменить. Более того, они не приспособлены к войне в наших условиях, а в Ливии другое дело – там у них будет понимание, против кого они воюют и за что.

На стороне Украины в ближайший период ни одна страна точно воевать не будет.

Michel: Кто или что способен свергнуть режим Путина в РФ? Видите ли вы сегодня предпосылки для этого?

Виктор Ягун: Предпосылки были только тогда, когда был Пригожин. И было только два варианта, которыми можно было свергнуть Путина.

Во-первых, мятеж генералов, который фактически и был создан при молчаливом согласии Шойгу и Герасимова. Но он не удался. Пригожина нет, Вагнера – фактически тоже. Те генералы, которые поддерживали Вагнер, просто исчезли с российского поля, например, Суровикин. Также разгромлено министерство обороны РФ, и немало генералов публично или непублично вывели из руководства этим ведомством. Шойгу перевели на другую должность. И Путин считает, что он хотя бы опосредованно эту опасность для себя снял.

Во-вторых, мятеж бизнесменов. Остаются только бизнесмены, но они без силовой поддержки просто не в состоянии устранить Путина.

Правда, есть и третий вариант – ближайшие к Путину лица, которые в определённый момент, возможно, когда Путин станет крайне токсичным и совершит невероятное преступление, просто ликвидируют его и все грехи повесят на него. То есть мятеж ближайших соратников Путина, "своих" для него. Может повториться примерно такая же ситуация, как была со Сталиным, когда он в какой-то момент решил провести чистку среди ближайшего окружения. Тогда ближайшее окружение сказало "хватит" – и Сталина не стало. Причём его не стало, как для грузина, в достаточно молодом возрасте, поэтому он бы мог наделать много чего в своём окружении.

Однако есть также варианты, которые просто невозможно предсказать, например, какой-то обвал, который спровоцирует устранение Путина, или какого-то капитана из охраны Путина просто переклинит, и он начнёт стрелять. "Черный лебедь" для России – это довольно привычная вещь.

Как-то я пытался подсчитать тех лидеров Советского Союза и Российской империи, которые мирно ушли на отдых, – насчитал всего троих: Хрущёв, Горбачёв и в какой-то степени Ельцин. Они были вынуждены оставить должности под давлением, но остались живы. Путину такой путь точно не светит.

Сгорит в бункере от работы: Ягун назвал три варианта устранения Путина / kremlin.ru

Dim-dim: Когда, по-вашему, ФСБ и "башни Кремля" посчитают проект под названием "Путин" исчерпанным, и его наконец-то решат "закрыть", ну, или "слить"?

Виктор Ягун: Только в том случае, когда они будут уверены, что есть замена, причём адекватная, которую воспримет народ.

Чем отличается государственный переворот, который готовят политики, от переворота, который готовит спецслужба? Спецслужба предусматривает несколько направлений развития событий: мы его убираем – и что дальше; кого мы ставим на его место; как на этого человека будут реагировать народ, окружение и мир; какой будет легенда о том, куда делся предшественник – вертолёт упал, или он просто "сгорел в бункере от работы", или тяжёлая болезнь, которая через две недели закончилась смертью, и Путина похоронят между Сталиным и Лениным.

ФСБ точно сейчас не готова устранять Путина, потому что некем его заменить. Все разговоры о замене Путина Патрушевым безосновательны, потому что Патрушев такой же, как и Путин.

Кроме того, важный момент: Путин не руководит Россией – ею руководит "коллективный Путин". Почему в своё время именно Путина поставили руководить Россией? Потому что все считали, что серая мышь никогда не выйдет на первый план. Но это не мышь, а крыса! К тому же, как показывает опыт, именно серая мышь потом становится таким неадекватом и проблемой, что лучше таких к власти и близко не подпускать. А вот звёздами, которые очень себя любят, гораздо легче манипулировать. Потому этот "коллективный Путин", или, как некоторые говорят, "кооператив Озеро", должен определиться, что делать с Путиным и кто будет преемником.

А разговоры о Путине в холодильнике – это истории для других людей. Невзоров верит, но я не очень.

Главред: А что будет с этим, как вы говорите, "коллективным Путиным", если из него выдернуть настоящего Путина? Ведь Путин – пожилой человек, и он не вечен...

Виктор Ягун: Будет примерно такая же ситуация, которая была после смерти Сталина. Когда Сталина не стало, "коллективный Сталин" в виде Хрущёва, Булганина, Маленкова долго определяли, кто виноват в том, что произошло в Союзе, а потом всех собак начали вешать на Сталина. Всё закончилось тем, чем закончилось: прошли чистки, определились с тем, кто будет главным, и этот главный "съел" остальных.

Так что я думаю, после того как Путин исчезнет, появится коллективный орган, который и так сейчас существует (условное политбюро), который сначала будет очень скучать по Путину, но через некоторое время скажет, что со всем разобрался и обнаружил, что именно Путин совершил кучу преступлений. Затем этот орган потребует снять с России санкции, потому что, мол, преступника уже нет, а они не виноваты, чистые и красивые. И вытолкнут на передний план какого-то перспективного-молодого, плюс-минус 50 лет, который лет 20 сможет управлять государством.

Lorrie: Благодаря чему ФСБ удается так долго оставаться чрезвычайно могущественной силой в России? Что может положить конец власти ФСБ?

Виктор Ягун: ФСБ остаётся у власти, потому что имеет деньги. Когда ты имеешь деньги и возможность ими оперировать, ты можешь делать что угодно.

Другое дело, что ФСБ заигралась. Государства, которыми управляют спецслужбы, нежизнеспособны: они могут существовать, но не развиваются, и в определённый момент начинается то, что сейчас происходит в России – они начинают сами себя съедать изнутри. Им нужна экспансия, иначе, когда экспансии нет, они начинают работать внутри, в итоге начинаются внутренние репрессии, потому что постоянно надо подкармливать этого монстра. Это было в Советском Союзе в 1937-1939 годах, но все те репрессии в итоге перекинулись и на спецслужбы. Если они этого не понимают, значит, плохо знают историю.

Пока у ФСБ есть деньги, есть и власть.

ФСБ не готова устранить Путина, потому что некем его заменить, считает Ягун / скриншот

Единственный противовес спецслужбам – это армия. В России эту армию сейчас выращивают достаточно активно. Когда Сталин умер, армия показала зубы: представителей спецслужб расстреливали именно армейские генералы во главе с Жуковым. Почему Жукова и "остановили", потому что побоялись, что он возьмёт первые роли.

Так вот, Путин сыграл на опережение и начал уничтожать генералов, опасаясь, что они могут перехватить инициативу.

Как будет развиваться Россия – не знаю, потому что это парадоксальная страна. Сделать Россию маленькой (как было написано на футболке у президента Зеленского и других) – это лозунг, который должен быть нашей задачей. Мы Россию крестили, мы её должны и отпеть, и она должна снова стать маленькой. Тогда будет спокойно всем: и самим россиянам, и всем, кто вокруг них живет. Да и терроризма в мире станет меньше процентов на 90. Кроме того, многие страны, которые пытаются копировать Россию, поймут, что лучше заниматься собственной экономикой и решением внутренних проблем, чем осуществлять внешнюю экспансию.

Mr Х: Почему Путин до сих пор жив? Почему его окружение и российские олигархи, которые терпят огромные убытки из-за политики Путина, терпят его? Почему Запад, который так устал демонстрировать "глубокую обеспокоенность" из-за действий РФ, а точнее западные спецслужбы не предпринимают действий, направленных на нейтрализацию этой занозы?

Виктор Ягун: То, что окружение и российские олигархи терпят убытки, – это самый большой миф. Посмотрите на их доходы: они зарабатывают на войне огромные средства! Да, кто-то самоуничтожается, кто-то теряет, но кто-то немало получает. Получает – за счёт активов западных компаний, перераспределения каких-то активов и ещё чего-то. А вот та часть российских бизнесменов, которой что-то не нравилось, уже давно уехала из России.

В РФ создан симбиоз государственного капитализма с непонятным бизнесом, где часть прибылей и имущества отдаётся до какого-то момента в аренду: пока ты нормально себя ведёшь, у тебя всё есть. Все они и в Европу могут поехать, и в другие страны, и разные паспорта имеют, и нормально отдыхают. Это мы думаем, что россияне под санкциями ездят на отдых в Сызрань, но на самом деле у них всё хорошо.

Есть факторы, которые в определённый момент могут повлиять на Россию, но они пока не начали работать, к сожалению. Пока Путин делится прибылью и частично контролирует ситуацию, ничего не изменится.

Neo: Есть ли на сегодня предпосылки, которые бы свидетельствовали о том, что Россия в дальнейшем не сохранится в её нынешних границах и, если не повторит судьбу СССР, то переживёт откол от неё ряда республик?

Виктор Ягун: Эта страна просто не может существовать в её нынешнем виде, тем более в условиях постоянной турбулентности. Не может и всё. Россия сейчас делает то же, что предшествовало распаду Российской империи и Советского Союза, например, настаивает, что родного языка не существует – есть народный язык.

История циклична, и она снова повторится. Не сегодня-завтра современная Россия начнёт трещать по швам. Потому что противоречия, которые просматриваются, особенно на Кавказе в национальных республиках, не могут пройти бесследно. Заметьте, как меняется этнический состав российской страны: в ближайшие 10-15 лет православная Россия станет мусульманской. Именно поэтому в РФ и началась истерия по демографии, именно поэтому они развернули кампанию по повышению рождаемости (но женщины – не машины, так что даже за деньги они смогут много рожать).

Поэтому в России скоро Храм Василия Блаженного превратят в мечеть.

В ближайшие 10-15 лет православная Россия станет мусульманской, и Собор Василия Блаженного скоро превратят в мечеть, считает Ягун / УНИАН

Ginger: Что может развалить Российскую империю, которая сейчас вопреки всему выглядит крепкой?

Виктор Ягун: Внутренние противоречия по этнической проблематике. Это сейчас и происходит.

В своё время именно начало погромов, в частности, еврейских, предшествовало расколу Российской империи. И сейчас, когда 10-15 пацанов ходят по российскому городу с имперским флагом и пытаются найти цыган или татар, они не задумываются, что уже вполне в их городе могут выйти сто татар и искать именно этих десять "русских пацанов".

Этнические и экономические проблемы в комплексе могут создать для России очень серьёзные неприятности. Мы это видели на примере Афганской войны и проблем в экономике СССР. Но никто ничего не будет делать, все просто наблюдают. Правда, для нас это больно: пока мы наблюдаем, наши люди гибнут.

Wrangler: Какова вероятность, что 2025-й станет годом, когда Россия применит ядерное оружие?

Виктор Ягун: Россия не применит ядерное оружие. Иначе это спровоцирует её развал. Россия сегодня полностью контролируется Китаем, и Москва получила чёткий месседж от Китая и Индии о том, что, если РФ пойдёт на использование ядерного оружия против неядерной страны, это будет последним, что она сделает.

Конечно, сумасшедшие могут сделать что угодно. Особенно после того, что они проделали с Каховским водохранилищем, когда взорвали его и тем самым "выстрелили себе в ногу": таким образом они сделали всё, чтобы не пошла вода в Крым, чтобы встала Запорожская АЭС, чтобы Херсонская и Запорожская области превратились в пустыню – все проблемы от подрыва плотины Каховского водохранилища сейчас у них, на оккупированных территориях. После такого мне сложно прогнозировать действия россиян.

Поэтому Россию предупредили относительно ядерного оружия. А, кроме того, использование ядерного оружия Москве вообще ничего не даст. В стратегическом смысле это вообще будет какой-то идиотизм. Конечно, для нас это будет трагедией и ужасом, который будет храниться в веках, но это будет последнее, что Россия сможет сделать.

Hunter: Если Россия выиграет, сохранит за собой захваченные украинские территории? Что может быть дальше – с Украиной и не только? Кто может стать следующими жертвами? Почему Запад заинтересован в том, чтобы Украина победила?

Виктор Ягун: Запад заинтересован в том, чтобы Украина победила, потому что вкладывает сюда колоссальные деньги, так что допустить, чтобы эти деньги исчезли впустую, ему точно невыгодно. К тому же, даже если Украина не будет в НАТО или Евросоюзе, она все равно является той буферной зоной, которая держит монстра дальше от цивилизованных стран.

Подчёркиваю, без снятия санкций Россия не сможет развиваться. А снятию санкций должно что-то предшествовать – Москва должна пойти на определённые уступки: или на освобождение наших территорий, или принятие тех или иных требований, которые выдвигают западные страны.

Сложилась патовая ситуация, здесь всё, как в соревновании "кто первый моргнёт". У Украины ситуация более выгодная, даже несмотря на давление России: у нас и с экономикой благодаря нашим партнёрам более-менее нормально, и с вооружением в последний период так же, и партнёров у нас много. Украина уже не та страна, которая была даже три года назад. Нам нужно просто удержать единство, и, если мы это сделаем, Россия просто не выдержит.

Продолжается игра в долгую, это марафон, не спринт. И сейчас именно тот момент, когда у Украины должно открыться новое дыхание, и она неспешно и спокойно, без рывков, должна дойти до победы.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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