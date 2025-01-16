Для Путина Покровск имеет значение стратегического уровня: генерал назвал важную деталь

Перед началом переговорного процесса Путин хочет показать, что он фактически захватил Покровск.

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Что происходит под Покровском / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Ключевые тезисы Маломужа:

Чем важен для Путина Покровск

Украинские защитники не дают Путину достичь своих планов

Трамп будет воссоздавать принципы международного права

Генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что для российского диктатора Владимира Путина Покровск приобрел значение стратегического уровня.

Маломуж также считает, что перед началом переговорного процесса Путин хочет показать, что он фактически захватил Покровск и практически стоит на грани выполнения своих тех задач агрессивных по завершению спецоперации. Главной целью РФ является захват Донецкой, Луганской, частично Харьковской, Запорожской, Херсонской области и понятно вытеснение войск ВСУ с Курщины.

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"Вот сегодня задача, что мы не даем делать, потому что сегодня ему очень нужно, даже жертвуя другими интересами и даже огромным количеством погибших и раненых, он все-таки хочет взять Покровск. И для того, чтобы тогда во время переговоров с Трампом апеллировать, что он уже достигает цели задачи, что он ставит вопрос, что все территории будут контролируемы, то есть он будет, как он говорит, "на коне" в переговорном процессе, а Трамп не будет иметь аргументов", - отметил генерал в эфире "Еспресо".

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

В то же время Николай Маломуж отметил, что украинские защитники не дают Путину достичь своих планов. Он убежден, что "фактор Покровска не сработает".

"Во-первых, мы это не даем, с одной стороны, а с другой стороны, такие аргументы, что он захватил, - это аргументы агрессора. Что "я еще что-то захватил, то соглашайся на мои агрессивные планы будущие и современные". Здесь позиция сильная Трампа будет воссоздать принципы международного права и выйти с территории нашего государства, но под мощным давлением. Не просто риторика Трампа, который должен это сказать, а он должен аргументировать. Для этого есть десятки критических аргументов, на которые реагирует Путин. Путин, я еще раз подчеркиваю, критически только реагирует на то, что для него определяюще: проиграть в войне, падение режима и внешний фактор, если войну на поле боя проиграть, но и с партнерами мира, и с внутренней дестабилизацией. Эти все факторы я из оперативной части давления беру, а это по силам и американцам, и другим. Тут надо действовать так. Поэтому, я думаю, что фактор Покровска не сработает. Во-первых, мы его не сдадим, а во-вторых, он не будет решающим для переговорного процесса", - считает Николай Маломуж.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российские оккупанты уничтожили позиции ВСУ на Покровском направлении. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Стало известно, что на Покровском направлении россияне в полуокружении. Роман Свитан подчеркнул, что российские оккупанты сами залезли в полуокружение. Потому что с севера есть наша Покровская группировка, с запада - группировка из Удачного, а также еще с юга группировка украинских защитников.

Андрей Крамченко сообщил, что россияне продвигаются в обход Покровска. По его словам, уже зафиксировано движение оккупационных сил со стороны населенного пункта Удачное и в юга непосредственно на окраине Покровска. Кроме этого враг продвигается и у соседнего Мирнограда.

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