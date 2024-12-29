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РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте

Юлия Закрепа
29 декабря 2024, 12:30
357
К восточным окраинам этого крупного промышленного города российская армия приблизилась еще в конце лета.
РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте
Какая ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Бунятова:

  • Армии РФ поставили новые задачи на фронте
  • ВСУ смогли затормозить движение противника к Покровску

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что страна-агрессор Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ.

"Понятно, что противник не будет штурмовать Покровск в "лоб". Враг перебрасывает резервы юго-западнее, чтобы обойти город с фланга и отрезать один из основных логистических путей города", - отметил он.

видео дня

Бунятов также отметил, если армия РФ выполнит эту задачу, будет пытаться войти в город, наиболее реалистичный сценарий - со стороны населенного пункта Шевченко.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

К восточным окраинам этого крупного промышленного города российская армия приблизилась еще в конце лета. Для его взятия Кремль сосредоточил на этом участке фронта силы трех общевойсковых армий. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали начало "битвы за Покровск" еще в сентябре, этого не произошло.

Украинские военные смогли затормозить движение противника к Покровску и его городу-спутнику Мирнограду на рубеже сел Лысовка-Сухой Яр-Промінь-Миролюбовка, то есть на расстоянии 8-10 км.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ потеряли позиции под Курахово. Украинские военные продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. К сожалению, некоторые из позиций там были потеряны. На Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника.

Аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке. Оккупанты захватили Макаровку на Времовском направлении, а также Сухие Ялы и Зеленовку возле Курахово. По состоянию на 23 декабря в селе нет окруженных подразделений ВСУ.

Россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ. Александр Даниленко сообщил, что ситуация на Харьковском направлении сложная, но контролируемая. Все штурмовые действия россиян, происходящие в Волчанске и окрестностях, направлены, чтобы пересечь реку Волчья.

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