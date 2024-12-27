Кратко:
- Клара Новикова дала комментарий насчет войны в Украине
- Юмористка жалеет детей, которые живут в оккупированном Донбассе
Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но предпочитает молчать о вторжение страны-террориста РФ в Украину, высказалась о войне.
Как сообщают российские пропагандисты, запроданка пообещала встретиться в детьми с Донбасса, который незаконно оккупировала Россия.
"Я бы пришла к ним пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чём не виноваты. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", - сказала артистка.
Также предательница пожелала жителям оккупированного Донбасса добра, радости и много подарков.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.
А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.
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Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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