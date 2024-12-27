Клара Новикова выдала свою позицию.

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Клара Новикова вышла на связь / коллаж: Главред, фото: vk.com, Клара Новикова

Кратко:

Клара Новикова дала комментарий насчет войны в Украине

Юмористка жалеет детей, которые живут в оккупированном Донбассе

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но предпочитает молчать о вторжение страны-террориста РФ в Украину, высказалась о войне.

Как сообщают российские пропагандисты, запроданка пообещала встретиться в детьми с Донбасса, который незаконно оккупировала Россия.

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"Я бы пришла к ним пообщаться, когда окажусь в Москве. Ничьи дети ни в чём не виноваты. Они должны быть здоровыми и счастливыми. И взрослые ответственны за них", - сказала артистка.

Также предательница пожелала жителям оккупированного Донбасса добра, радости и много подарков.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.

А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.

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Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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