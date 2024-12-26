"Сначала увидела животик": предательницу Ани Лорак заподозрили в беременности

Кратко:
- Предательница Ани Лорак снялась на фоне елки
- Фанаты подумали, что она в положении
Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала Украину и молчит о страшном террористическом нападении РФ на ее родную страну, показала свежее фото на фоне новогодней елки.
На своей странице в соцсетях предательница показалась в длинном красном платье, держа на руках собаку. Снимок вышел не совсем удачным, поскольку из-за руки кажется, что певица беременна.
"А я в первые секунды увидела животик";
"Шикарная, сначала увидела животик, но показалось";
"По ходу это фото - намёк", - написали подписчики предательницы.
Также, как сообщают российские пропагандисты, Лорак заплатила за декорацию елки более двух тысяч долларов, которую украсили игрушками золотого и красного цветов.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Вас может заинтересовать:
- Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала
- "Со старыми богатыми мужиками": друг Яниса Тиммы обвинил Седокову в изменах
- "Ожидания, страхи": девушка Цымбалюка сделала громкое заявление после новостей об их разрыве
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред