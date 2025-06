Путин хочет отвлечь внимание от войны и переманить Трампа на свою сторону - ISW

Ключевые тезисы:

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пытается отвлечь внимание от войны РФ против Украины, предлагая стать посредником на возможных переговорах между Израилем и Ираном. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их словам, Путин хочет показать Россию как эффективного международного партнера для США на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В частности, глава Кремля пытается переманить на свою сторону президента США Дональда Трампа.

В также в ISW напомнили, что Путин предложил Трампу помощь от России в качестве посредника на переговорах между Израилем и Ираном во время их телефонного разговора, который состоялся 14 июня.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявлял, что Путин "обеспокоен эскалацией напряженности между Ираном и Израилем".

В то же время, Трамп во время разговора с Путиным призвал его прекратить войну против Украины.

Как сообщал Главред, 13 июня российский диктатор Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, он заявил, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право.

Соратник Трампа, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что страна-оккупант Россия, которая дает так называемые правовые советы по применению силы, выглядит цинично, в том числе и для самих россиян. Израиль защищает свое существование, в то время как Кремль ведет варварскую войну против соседнего государства.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин может выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. По словам Трампа, он "открыт" к такой роли Путина.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.