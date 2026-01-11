Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

Несколько простых действий и о плесени можно будет забыть.

На окнах не будет образовываться конденсат, если знать одну хитрость / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что поможет избавиться от плесени на окнах

Что сделать, чтобы на окнах больше не появлялся конденсат

Зимой у многих возникает проблема с появлением плесени и запотеванием окон. Даже профессиональные средства не всегда могут справиться с этим, но существует один спасительный лайфхак.

Главред выяснил, что им в TikTok поделилась украинская блогерша София Сизова. Она рассказала о собственном опыте борьбы с плесенью на окнах с помощью народных средств.

Как избавиться от конденсата на окнах

Если на окнах в определенных местах появляются первые признаки плесени, то нужно протереть их спиртом или уксусом. Если спирт 70%, его можно не разбавлять водой, если же 96%, то перед протиранием его следует смешать с водой в пропорции 1 к 1. Уксус разбавляем в такой же пропорции, но если плесень сильная, то его можно наносить и без разбавления.

"Большое внимание уделяйте углам. У меня там накопилась плесень. Далее возьмите пену для бритья, нанесите на сухое чистое окно и равномерно разотрите", - добавила Сизова.

В результате на окнах образуется тонкая пленка и конденсат больше не будет появляться.

Смотрите видео с лайфхаком:

@sizovasofiaa Лайфхак от запотевания окон и плесени ✨ Сохраняй! Для начала устраняем плесень, если она уже появилась — а еще лучше делать это для профилактики ☝️ Можно либо: ? Уксус (9%) • 1:1 — уксус + вода • при сильной плесени — чистый уксус ? Водка • без разбавления ? Спирт • 70% — не разбавлять • 96% — 1:1 с водой После того как устранили плесень, окно должно быть чистым и сухим. 1️⃣ Нанесите небольшое количество пены для бритья на стекло 2️⃣ Равномерно разотрите, не смывая. ? Я использую бумажные полотенца Zen — брала в Еве ? ✨ Пена создает тонкую защитную пленку, и влага больше не оседает на стекле — окна не запотевают, а плесень не появляется. ? Эффект держится 2-3 недели (зависит от влажности в комнате) #лайфхак #полезно #лайфхаки #уборка #чистота ♬ оригинальный звук - Сизова София

О персоне: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

