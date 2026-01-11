Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

Анна Косик
11 января 2026, 05:04
18
Несколько простых действий и о плесени можно будет забыть.
Окна
На окнах не будет образовываться конденсат, если знать одну хитрость / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что поможет избавиться от плесени на окнах
  • Что сделать, чтобы на окнах больше не появлялся конденсат

Зимой у многих возникает проблема с появлением плесени и запотеванием окон. Даже профессиональные средства не всегда могут справиться с этим, но существует один спасительный лайфхак.

Главред выяснил, что им в TikTok поделилась украинская блогерша София Сизова. Она рассказала о собственном опыте борьбы с плесенью на окнах с помощью народных средств.

видео дня

Как избавиться от конденсата на окнах

Если на окнах в определенных местах появляются первые признаки плесени, то нужно протереть их спиртом или уксусом. Если спирт 70%, его можно не разбавлять водой, если же 96%, то перед протиранием его следует смешать с водой в пропорции 1 к 1. Уксус разбавляем в такой же пропорции, но если плесень сильная, то его можно наносить и без разбавления.

"Большое внимание уделяйте углам. У меня там накопилась плесень. Далее возьмите пену для бритья, нанесите на сухое чистое окно и равномерно разотрите", - добавила Сизова.

В результате на окнах образуется тонкая пленка и конденсат больше не будет появляться.

Смотрите видео с лайфхаком:

@sizovasofiaa Лайфхак от запотевания окон и плесени ✨ Сохраняй! Для начала устраняем плесень, если она уже появилась — а еще лучше делать это для профилактики ☝️ Можно либо: ? Уксус (9%) • 1:1 — уксус + вода • при сильной плесени — чистый уксус ? Водка • без разбавления ? Спирт • 70% — не разбавлять • 96% — 1:1 с водой После того как устранили плесень, окно должно быть чистым и сухим. 1️⃣ Нанесите небольшое количество пены для бритья на стекло 2️⃣ Равномерно разотрите, не смывая. ? Я использую бумажные полотенца Zen — брала в Еве ? ✨ Пена создает тонкую защитную пленку, и влага больше не оседает на стекле — окна не запотевают, а плесень не появляется. ? Эффект держится 2-3 недели (зависит от влажности в комнате) #лайфхак#полезно#лайфхаки#уборка#чистота♬ оригинальный звук - Сизова София

Читайте также:

О персоне: София Сизова

София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

01:30Война
"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

00:32Война
Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Гороскоп на январь-февраль 2026: для кого год начнётся с мощного поворота судьбы

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Последние новости

06:10

Зачем Путин дал приказ ударить "Орешником" по Львову

06:00

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

05:30

Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

05:04

Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

04:35

"Выбирают президенты": Ризатдинова раскрыла незавидную судьбу спортсменок

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в библиотеке за 19 секунд

03:30

Кому нужно убрать из жизни все ненужное: гороскоп на январь-февраль 2026Видео

03:12

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

02:31

Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звездыВидео

Реклама
01:42

Неделя чудес: трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января

01:30

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

00:32

"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

00:13

Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

10 января, суббота
23:55

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:04

Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

22:58

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

22:40

Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

22:28

Как убрать мыльные разводы в ванной: рецепт средства из 2 ингредиентов

21:39

Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января

21:37

Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

Реклама
21:06

Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

20:43

Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

20:32

Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

20:26

Цены за неделю взлетели на 25%: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

20:20

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

20:01

Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности

19:59

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

19:28

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:25

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

19:10

Что надо знать о ракете "Орешник" и ее стоимостьмнение

19:02

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

18:59

Принц Гарри придумал, как помириться с королем: детали плана

18:47

"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

18:47

"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

18:28

Тепла станет больше: как сделать полотенцесушитель горячим за считанные минутыВидео

18:14

Существует ли "Орешник" на самом деле, и чем РФ ударила по Львову: что скрывает Кремль эксклюзив

17:42

Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город УкраиныВидео

17:28

Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

17:25

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Реклама
17:17

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушенийФото

16:32

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

16:29

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

16:26

Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

16:11

"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

15:58

ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

15:57

Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять