Как избавиться от запаха чеснока на руках: лайфхак, который поможет моментально

Неприятный запах исчезнет сразу, если знать одну хитрость.

Запах чеснока исчезнет за считанные секунды, если воспользоваться лайфхаком / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем помыть руки, чтобы запах чеснока исчез

Что нейтрализует сернистые соединения чеснока

Чеснок — неотъемлемый ингредиент многих блюд, который усиливает вкус. Но у него есть большой недостаток — после приготовления пищи без перчаток на руках остается неприятный запах чеснока.

Даже после длительного мытья рук с мылом он часто не исчезает. Но Главред узнал, как все-таки от него избавиться. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.

Как быстро отмыть запах чеснока с рук

Мыть руки после чеснока какими-либо специальными средствами, такими как мыло, действительно нет смысла. Вместо этого пригодится обычная железная столовая ложка. С ней под водой нужно тщательно помыть руки, и неприятный запах исчезнет.

"В чесноке есть сернистые соединения, которые цепляются к коже, а нержавеющая сталь их нейтрализует и запах реально исчезает. Я проверила", - пояснила блогер.

Смотрите видео с лайфхаком:

О персоне: Диана Головец Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

