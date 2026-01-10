Как избавиться от запаха чеснока на руках: лайфхак, который поможет моментально

Вы узнаете:
- Чем помыть руки, чтобы запах чеснока исчез
- Что нейтрализует сернистые соединения чеснока
Чеснок — неотъемлемый ингредиент многих блюд, который усиливает вкус. Но у него есть большой недостаток — после приготовления пищи без перчаток на руках остается неприятный запах чеснока.
Даже после длительного мытья рук с мылом он часто не исчезает. Но Главред узнал, как все-таки от него избавиться. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.
Как быстро отмыть запах чеснока с рук
Мыть руки после чеснока какими-либо специальными средствами, такими как мыло, действительно нет смысла. Вместо этого пригодится обычная железная столовая ложка. С ней под водой нужно тщательно помыть руки, и неприятный запах исчезнет.
"В чесноке есть сернистые соединения, которые цепляются к коже, а нержавеющая сталь их нейтрализует и запах реально исчезает. Я проверила", - пояснила блогер.
Смотрите видео с лайфхаком:
@dianagologovets Запах чеснока с рук не смывается мылом? Есть простой кухонный лайфхак ? После чеснока просто потрите руки под водой металлической ложкой. В чесноке есть сернистые соединения, которые цепляются к коже, а нержавеющая сталь их нейтрализует, и запах реально исчезает ✨ Я проверила. Работает ? #лайфхак#лайфхаки#дом#быт#полезно#полезныесоветы#домашниелайфхаки#повседневнаяжизнь#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
