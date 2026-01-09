Укр
Читать на украинском
Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жира

Руслан Иваненко
9 января 2026, 09:47
34
Как легко восстановить чистоту старых кухонных аксессуаров без агрессивной химии.
Духовка
Противень для выпечки можно эффективно очистить с помощью соды и уксуса / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как легко отмыть противень от пригоревшего жира
  • Какие подручные средства помогают вернуть блеск листам
  • Как избежать царапин и ржавчины при чистке противня

Для многих хозяек противень – это не только любимый кухонный аксессуар, но и источник постоянных забот из-за пригоревшего жира и остатков еды. Мытье мылом и замачивание не всегда дают эффект, пишет allrecipes.com.

Главред решил разобраться, как вернуть противням блеск и чистоту без ущерба для поверхности.

видео дня

Пищевая сода и уксус

Наполните раковину горячей водой и добавьте по полстакана пищевой соды и белого уксуса. Погрузите противень в смесь на 30–60 минут. Затем потрите поверхность грубой стороной губки круговыми движениями, чтобы избежать царапин. После очистки тщательно промойте водой с мылом и высушите, чтобы предотвратить ржавчину.

Салфетки для сушки и средство для мытья посуды

Этот лайфхак из бытовой химии помогает отмыть засохшую грязь. Поставьте противень в раковину или на столешницу, добавьте 1–2 салфетки для сушки и моющее средство, залейте теплой водой. Оставьте на 2–3 часа или на ночь, после чего смойте смесь и промойте противень губкой.

Пищевая сода и перекись водорода

Этот метод эффективен для стойких пригоревших пятен, но не подходит для антипригарных покрытий. Смешайте пищевую соду с перекисью водорода до пастообразной консистенции, нанесите на противень на 2–3 часа и удалите пасту губкой без сильного трения.

Совет эксперта

Чтобы дольше сохранять чистоту противня, используйте пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу во время выпечки. Это позволит избежать пригорания и упростит последующую мойку.

Как отмыть противень от жира без химии смотрите в видео

Об источнике: AllRecipes

AllRecipes - это кулинарная социальная сеть со штаб-квартирой в Сиэтле, штат Вашингтон. Рецепты на сайте публикуются членами сообщества, а затем копируются сотрудниками. Участники сообщества могут оценивать и рецензировать рецепты, а также добавлять фотографии готовых блюд, пишет Википедия.

