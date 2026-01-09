Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жира

Вы узнаете:
Для многих хозяек противень – это не только любимый кухонный аксессуар, но и источник постоянных забот из-за пригоревшего жира и остатков еды. Мытье мылом и замачивание не всегда дают эффект, пишет allrecipes.com.
Главред решил разобраться, как вернуть противням блеск и чистоту без ущерба для поверхности.
Пищевая сода и уксус
Наполните раковину горячей водой и добавьте по полстакана пищевой соды и белого уксуса. Погрузите противень в смесь на 30–60 минут. Затем потрите поверхность грубой стороной губки круговыми движениями, чтобы избежать царапин. После очистки тщательно промойте водой с мылом и высушите, чтобы предотвратить ржавчину.
Салфетки для сушки и средство для мытья посуды
Этот лайфхак из бытовой химии помогает отмыть засохшую грязь. Поставьте противень в раковину или на столешницу, добавьте 1–2 салфетки для сушки и моющее средство, залейте теплой водой. Оставьте на 2–3 часа или на ночь, после чего смойте смесь и промойте противень губкой.
Пищевая сода и перекись водорода
Этот метод эффективен для стойких пригоревших пятен, но не подходит для антипригарных покрытий. Смешайте пищевую соду с перекисью водорода до пастообразной консистенции, нанесите на противень на 2–3 часа и удалите пасту губкой без сильного трения.
Совет эксперта
Чтобы дольше сохранять чистоту противня, используйте пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу во время выпечки. Это позволит избежать пригорания и упростит последующую мойку.
