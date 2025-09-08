Несколько секунд и все готово: лучшие лайфхаки, как быстро почистить чеснок

Почистить чеснок не будет проблемой, если знать несколько хитростей.

https://glavred.info/lifehack/neskolko-sekund-i-vse-gotovo-luchshie-layfhaki-kak-bystro-pochistit-chesnok-10696013.html Ссылка скопирована

Быстрые лайфхаки для чистки чеснока / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что надо сделать ножом, чтобы очистить чеснок легко

Как очистить чеснок с помощью контейнера

Чистить чеснок обычно никто не любит, ведь это достаточно долгий и энергозатратный процесс. Однако есть несколько простых и действенных лайфхаков, как упростить его.

Главред узнал, что ими на своей странице в TikTok katya_rybalka поделилась кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф Екатерина Мазуренко.

видео дня

Метод №1

Верхушку и низ головки чеснока надо отрезать. Далее ножом надавливаем на чеснок, после чего остается только снять кожицу, которая уже едва держится на головке.

Метод №2

Если нужно лишь один или два зубчика чеснока, можно воспользоваться вторым методом от Екатерины. Он довольно похож на первый, отличается лишь тем, что каждый зубчик в кожице надо прижать ножом и очистить.

Метод №3

Третий способ очистки чеснока от кожицы заключается в том, чтобы поместить необходимое количество зубчиков в контейнер и потрясти им. Так чеснок сам отделится от кожицы.

Смотрите видео, как быстро почистить чеснок:

Другие новости:

О персоне: Екатерина Мазуренко Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред