Несколько секунд и все готово: лучшие лайфхаки, как быстро почистить чеснок

Вы узнаете:
- Что надо сделать ножом, чтобы очистить чеснок легко
- Как очистить чеснок с помощью контейнера
Чистить чеснок обычно никто не любит, ведь это достаточно долгий и энергозатратный процесс. Однако есть несколько простых и действенных лайфхаков, как упростить его.
Главред узнал, что ими на своей странице в TikTok katya_rybalka поделилась кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф Екатерина Мазуренко.
Метод №1
Верхушку и низ головки чеснока надо отрезать. Далее ножом надавливаем на чеснок, после чего остается только снять кожицу, которая уже едва держится на головке.
Метод №2
Если нужно лишь один или два зубчика чеснока, можно воспользоваться вторым методом от Екатерины. Он довольно похож на первый, отличается лишь тем, что каждый зубчик в кожице надо прижать ножом и очистить.
Метод №3
Третий способ очистки чеснока от кожицы заключается в том, чтобы поместить необходимое количество зубчиков в контейнер и потрясти им. Так чеснок сам отделится от кожицы.
Смотрите видео, как быстро почистить чеснок:
@katya_rybalka Кулинарные лайфхаки продолжаются ? Три способа быстро почистить чеснок? ? А ты знал?) ##катярыбалка#кулинарныелайфхаки#мастершеф♬ Funky Jive - Miniotto
О персоне: Екатерина Мазуренко
Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.
