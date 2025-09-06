Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способ

Плесень развивается, когда споры, всегда присутствующие в воздухе, попадают в тёплую и влажную среду.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-izbavitsya-ot-pleseni-v-dome-prostoy-no-ochen-effektivnyy-sposob-10695773.html Ссылка скопирована

Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Если своевременно не устранить плесень, это может привести к проблемам

Уксус подойдёт для обработки пористых поверхностей

Эксперты дали простой, но полезный совет, как избавиться от сырости на стенах и тем самым предотвратить появление плесени.

Плесень чаще всего появляется в прохладных, сырых помещениях с плохой вентиляцией, пишет Express.

видео дня

Если своевременно не устранить её, это может привести к проблемам со здоровьем, особенно с органами дыхания. Плесень развивается, когда споры, всегда присутствующие в воздухе, попадают в тёплую и влажную среду с органическими веществами — идеальные условия для её роста.

В качестве безопасного и натурального способа борьбы с плесенью специалист рекомендует использовать белый уксус. Однако метод устранения сырости зависит от её источника. Если вы подозреваете повреждение крыши или внешней стены, лучше обратиться к профессионалам, чтобы точно определить и устранить причину проблемы.

Если же с ситуацией можно справиться самостоятельно, уксус подойдёт для обработки пористых поверхностей. Он хорошо проникает внутрь материала, уничтожая грибок и предотвращая его повторное появление.

/ Главред

Благодаря своей кислотности уксус разрушает структуру плесени и тормозит её рост. Он способен устранить до 82% видов плесени, хотя процесс может быть небыстрым и сопровождаться незначительным обесцвечиванием поверхности.

Тем не менее не рекомендуется использовать уксус на следующих поверхностях:

Камень, включая мрамор, гранит и известняк — он разрушает их структуру;

Деревянные поверхности с защитным покрытием — может повредить лак или полировку;

Экраны устройств — уксус разрушает антибликовое покрытие и ухудшает работу сенсора;

Металлы, такие как алюминий, медь и нержавеющая сталь — возможно появление пятен или коррозии;

Сильно пористые материалы — например, потолочная плитка или ковры, где уксус может не проникнуть достаточно глубоко, чтобы полностью уничтожить плесень.

Главное — правильно определить источник сырости и подходящий способ её устранения.

Как обработать швы в ванной: советы экспертов

Специалисты рекомендуют нестандартный, но действенный метод ухода за плиточными швами — обработку затирки обычной свечкой. Это позволяет создать защитный водоотталкивающий слой, который помогает дольше сохранять чистоту и предотвращает образование плесени и мыльных разводов.

Но перед нанесением воска обязательно нужно хорошо очистить затирку. В противном случае загрязнения и споры плесени окажутся под восковым покрытием и останутся там.

Смотрите видео - как избавиться от плесени:

В самый неожиданный момент в доме может завестись плесень. Об этом идет речь в материале на YouTube-канале Сніданок з 1+1.

Плесень может быть опасной для вашего здоровья. Как предупредить возникновение плесени и избавиться от нее навсегда, рассказал известный эксперт Глеб Репич.

Напомним, ранее Главред писал о том, как плесень исчезнет навсегда. При очистке от плесени важно соблюдать меры предосторожности: использовать прочные резиновые перчатки.

Ранее сообщалось о том, что идеальное средство быстро решит проблему. Простое средство поможет очень быстро вывести плесень в ванной и других помещениях.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред