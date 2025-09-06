Как быстро избавиться от плесени в доме: простой, но очень эффективный способ

Вы узнаете:
Эксперты дали простой, но полезный совет, как избавиться от сырости на стенах и тем самым предотвратить появление плесени.
Плесень чаще всего появляется в прохладных, сырых помещениях с плохой вентиляцией, пишет Express.
Если своевременно не устранить её, это может привести к проблемам со здоровьем, особенно с органами дыхания. Плесень развивается, когда споры, всегда присутствующие в воздухе, попадают в тёплую и влажную среду с органическими веществами — идеальные условия для её роста.
В качестве безопасного и натурального способа борьбы с плесенью специалист рекомендует использовать белый уксус. Однако метод устранения сырости зависит от её источника. Если вы подозреваете повреждение крыши или внешней стены, лучше обратиться к профессионалам, чтобы точно определить и устранить причину проблемы.
Если же с ситуацией можно справиться самостоятельно, уксус подойдёт для обработки пористых поверхностей. Он хорошо проникает внутрь материала, уничтожая грибок и предотвращая его повторное появление.
Благодаря своей кислотности уксус разрушает структуру плесени и тормозит её рост. Он способен устранить до 82% видов плесени, хотя процесс может быть небыстрым и сопровождаться незначительным обесцвечиванием поверхности.
Тем не менее не рекомендуется использовать уксус на следующих поверхностях:
- Камень, включая мрамор, гранит и известняк — он разрушает их структуру;
- Деревянные поверхности с защитным покрытием — может повредить лак или полировку;
- Экраны устройств — уксус разрушает антибликовое покрытие и ухудшает работу сенсора;
- Металлы, такие как алюминий, медь и нержавеющая сталь — возможно появление пятен или коррозии;
- Сильно пористые материалы — например, потолочная плитка или ковры, где уксус может не проникнуть достаточно глубоко, чтобы полностью уничтожить плесень.
Главное — правильно определить источник сырости и подходящий способ её устранения.
Как обработать швы в ванной: советы экспертов
Специалисты рекомендуют нестандартный, но действенный метод ухода за плиточными швами — обработку затирки обычной свечкой. Это позволяет создать защитный водоотталкивающий слой, который помогает дольше сохранять чистоту и предотвращает образование плесени и мыльных разводов.
Но перед нанесением воска обязательно нужно хорошо очистить затирку. В противном случае загрязнения и споры плесени окажутся под восковым покрытием и останутся там.
