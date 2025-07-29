Плесень на швах испарится без следа: раскрыт простой и эффективный способ

Эксперты делятся необычным, но эффективным советом: обработать затирку свечным воском.

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Раскрыт лайфхак блорьбы с плесенью на швах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как создать водоотталкивающий барьер, который предотвратит появление плесени

Эксперты делятся необычным, но эффективным советом обработки затирки воском

Не стоит мириться с грязной или потемневшей затиркой между плитками в ванной — её можно легко привести в порядок, если правильно за ней ухаживать.

Хотя может показаться, что чистка не даёт стойкого эффекта, поскольку загрязнения возвращаются, есть одно простое решение, о котором знают далеко не все, пишет Express.

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Эксперты делятся необычным, но эффективным советом: обработать затирку свечным воском, чтобы сохранить её чистоту и защитить от повторного загрязнения. Тем самым можно создать водоотталкивающий барьер, который предотвратит появление плесени и мыльного налёта.

Однако прежде чем наносить воск, очень важно тщательно очистить затирку. Если на ней останутся грязь или плесень, вы просто "запечатаете" их под восковым слоем.

Для чистки можно использовать более щадящие средства — уксус, соду или перекись водорода, — особенно если вы избегаете хлорсодержащих отбеливателей, способных повредить затирку и вызвать обесцвечивание.

Как избавиться от плесени на стенах / Главред

После любой чистки важно хорошо проветрить помещение, а также полностью промыть и высушить швы перед нанесением воска.

Эксперты рекомендуют использовать свечи, подходящие по цвету к вашей плитке — например, белые или прозрачные.

Порядок действий:

Удалите фитиль и натрите затирку как ластиком — это создаст парафиновый слой, защищающий поверхность от влаги и загрязнений.

Также важно убедиться, что на свече не осталось грязи, чтобы не "вмазывать" её обратно в швы при натирании. Для лучшего эффекта рекомендуется наносить воск несколько раз.

Благодаря водоотталкивающим свойствам парафина, глубокую чистку затирки можно будет отложить на несколько недель. Воск не растворяется в воде и обеспечивает длительную защиту.

При этом восковой барьер помогает не только сохранить чистоту, но и предотвратить развитие плесени, которая может стать причиной проблем с дыханием, таких как кашель и даже астма.

Добавим, что парафин в свечах — безопасный и не имеет запаха. Он устойчив к температуре до 50 °C и не представляет угрозы для здоровья при правильном применении.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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