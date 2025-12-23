Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

По мнению Андре Тана, в этих оттенках нельзя встречать Новый год, иначе не будет успеха.

Андре Тан назвал "опасные" цвета для встречи Нового года / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

В каких цветах нельзя встречать новый год

Что может случиться

Украинский дизайнер Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать новый, 2026 год.

Об этом украинский дизайнер написал на свое странице в Instagram.

"Дорогие, есть цвета, которые точно не будут способствовать, чтобы 2026 стал энергичным и успешным. Листайте и запоминайте цвета, которые я не рекомендую выбирать для новогоднего празднования!" - написал он.

Цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

Итак, по мнению Андре Тана, в этих оттенках нельзя встречать Новый год, иначе не будет успеха.

Пастельные оттенки

Пастельные оттенки могут создавать ощущения вялости и пассивности. Они не прибавляют энергии, что нужно для активного и успешного года.

Андре Тан назвал не подходящие цвета / Фото Instagram/andre_tan_official

Синий и Голубой

Эти цвета могут придушить огонь Коня и поставить год на паузу.

Андре Тан назвал не подходящие цвета / Фото Instagram/andre_tan_official

Белый и Серый

Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Они не прибавляют энергии и могут вызвать эмоциональную скуку.

Андре Тан назвал не подходящие цвета / Фото Instagram/andre_tan_official

Неоновые цвета

Неоновые оттенки могут создавать впечатление переутомления и отвлекать от важных дел, потому их лучше обходить стороной.

Андре Тан назвал не подходящие цвета / Фото Instagram/andre_tan_official

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

